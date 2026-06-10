有村架純、お悩み相談中に生失敗 照れながら「こんな失敗もある」 悩みはポジティブに変換
俳優の有村架純、天野千尋監督が10日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』（19日公開）の公開直前トークショーに参加した。
【全身ショット】二の腕すらり…デニムワンピースで登場した有村架純
トークショーでは「どうすれば人生を思いっきり生きられるのか？」というお悩み相談を実施。今年27歳にになる社会人5年目の女性から「周りの結婚ラッシュ、人生そのものにあせりを感じています。仕事はこのままでいいのかな、結婚はするべきなのかな、30歳を前にこれまで何をやってきたんだろうと思い悩む日々です。有村さんや監督は人生を振り返る瞬間はありましたか？また今が正しいかわからなくなった時、どのように対処していますか？」というお悩みが。有村は「確かに私も悩んだような気がします。30歳手前って『もう30歳だ』と、どこか構えててしまっていた自分もいました。『私、ちゃんと歩めてるかな？』とか『ここからより技術だったり、実力だったりが問われてくる年代だ』とか、いろんなことを確かめる年齢だった気がします」と振り返る。
そして、有村は「悩む時、自分はどうしても視野が狭くなってしまってる。まず視野を広く持つようにして、今まで自分が歩いてこられたから、こういう人にも出会えた、ああいう言葉ももらえた、あんな景色も見れた、あれが食べられたとか…」と身振り手振りを交えながら話をしていた時にハプニングが発生。真剣に話すあまり、歯にマイクが当たってしまい、「ガンッ」という音が響いた。
有村は「歯に当たりました」と照れ笑いし、「こんな失敗もあるしみたいな（笑）。今までの自分の良かったところを振り返って考えてみたりして。だから今の自分があるんだな、と。『今の自分を作ってくれたものって、一体何だったんだろう？』、『あ、こういうことだったな』とポジティブな感情になっていける。で、今の現在地を確かめた時に、そのあせりとか不安とかはもちろんあるし、それは一生消えないものだと思うけど、あせりや不安があるということは今、自分自身としっかり向き合えている証だから、そこに向き合ってないと悩みも出てこないし、不安も出てこないし、あせりも出てこない。その相談してくださった方は、きっと真摯に自分自身と向き合って、常に自分自身と見つめ合えてるからこそわいてくる感情だから、それは私は素晴らしいことだと思うんです。まず気づけたことを、考えられていることを誇りに思ってほしいなって感じます」と呼びかけていた。
今作は、2017年に中部国際空港で実際に起きた“主婦による金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母・和歌子（有村）、研究員の清恵（黒木華）、未婚の妊婦・麻由（南沙良）。それぞれ事情を抱えた3人の女性が、偶然出会い、“金の密輸”という秘密を共有することで奇妙な絆を深めていく。
【全身ショット】二の腕すらり…デニムワンピースで登場した有村架純
トークショーでは「どうすれば人生を思いっきり生きられるのか？」というお悩み相談を実施。今年27歳にになる社会人5年目の女性から「周りの結婚ラッシュ、人生そのものにあせりを感じています。仕事はこのままでいいのかな、結婚はするべきなのかな、30歳を前にこれまで何をやってきたんだろうと思い悩む日々です。有村さんや監督は人生を振り返る瞬間はありましたか？また今が正しいかわからなくなった時、どのように対処していますか？」というお悩みが。有村は「確かに私も悩んだような気がします。30歳手前って『もう30歳だ』と、どこか構えててしまっていた自分もいました。『私、ちゃんと歩めてるかな？』とか『ここからより技術だったり、実力だったりが問われてくる年代だ』とか、いろんなことを確かめる年齢だった気がします」と振り返る。
有村は「歯に当たりました」と照れ笑いし、「こんな失敗もあるしみたいな（笑）。今までの自分の良かったところを振り返って考えてみたりして。だから今の自分があるんだな、と。『今の自分を作ってくれたものって、一体何だったんだろう？』、『あ、こういうことだったな』とポジティブな感情になっていける。で、今の現在地を確かめた時に、そのあせりとか不安とかはもちろんあるし、それは一生消えないものだと思うけど、あせりや不安があるということは今、自分自身としっかり向き合えている証だから、そこに向き合ってないと悩みも出てこないし、不安も出てこないし、あせりも出てこない。その相談してくださった方は、きっと真摯に自分自身と向き合って、常に自分自身と見つめ合えてるからこそわいてくる感情だから、それは私は素晴らしいことだと思うんです。まず気づけたことを、考えられていることを誇りに思ってほしいなって感じます」と呼びかけていた。
今作は、2017年に中部国際空港で実際に起きた“主婦による金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母・和歌子（有村）、研究員の清恵（黒木華）、未婚の妊婦・麻由（南沙良）。それぞれ事情を抱えた3人の女性が、偶然出会い、“金の密輸”という秘密を共有することで奇妙な絆を深めていく。