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YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「【期間工・派遣】一発アウトのNG行動7選。やってる本人が気づいていない」と題した動画を公開した。動画では、工場転職のプロであるケンシロウ氏が、期間工や派遣社員として工場で働く際、契約更新不可やクビに直結しやすい「一発アウト」の行動について詳しく解説している。



ケンシロウ氏はまず、工場は基本的に「普通に働いていたらクビになるわけがない」としつつも、ルールや仕組みが徹底されている業界であると語る。一人でも欠けるとラインが止まってしまうため、1つ目のNG行動である「無断欠席・連絡なし」は現場を大きく混乱させると指摘した。



2つ目の「遅刻常習犯」については、遅刻自体は誰にでも起こり得るとフォローしつつも、何度も繰り返すことで改善が見られない「その人の人間性を見られている」と警鐘を鳴らす。さらに、「指示無視」や「安全ルールの無視」にも言及。工場内は一般道とは異なる「車両優先」といった独自のルールがあり、保護具を暑さで勝手に外すといった行為も危険とみなされ、更新不可に繋がりやすいと説明した。



その他にも、「人間関係のトラブル」や給料目当てで「仕事を覚える気がない」といった行動もNGとして挙げている。最後の7つ目には「メンタル崩壊を放置」することを挙げ、我慢しすぎて心が限界を迎える前に「何かしら相談した方が良い」と、早めの対策を呼びかけた。



高待遇な工場の仕事だが、それは「きちんと与えられた役割を全うして、世の中の役に立つ」ことで得られる対価であるとケンシロウ氏は結論付ける。自身の人生の目的を叶えるためにも、事前のルール把握と自己管理がいかに重要であるかを認識させられる内容となっている。