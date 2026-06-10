セブン−イレブン・ジャパンが、6月10日の「スムージーの日」に合わせ、「セブンカフェ スムージー」がお得になるセールを開催。本日限定で、「スムージースーパーセール」として「セブンカフェ スムージー」の全品が半額となります。SNS上で「みんなスムージー買ってた」「朝からスムージーマシン大行列！」と話題になっています。

【画像】お店にはもっとある！ コチラが半額になるスムージー（一部）です！！（9枚）

「スムージースーパーセール」が大盛況

「X」では、「スムージー」がトレンドワードに浮上。「半額だから2つ買ってきた！一気飲み！」「セブンに入ってく人みんなスムージー買ってた、かく言う私もつられた1人」「セブンのスムージー半額で神」「すれ違う女性の方、高確率でスムージー持ってて笑ってしまった（笑）」と、「セブンカフェ スムージー」を楽しんでいる人の声が続々と寄せられています。

一方で、セールの開始前から混雑も予想されていました。「どこもスムージーの機械1台しかないから、めっちゃ並んでた」「スムージーの機械の稼働がエグ（笑）時間かかるー」「スムージーって思ったよりマシンに時間かかるね？」「余裕をもって出社前にセブンのスムージーを買いに行ったのに、待ち列長すぎて遅刻した」「飲みに来たのに全部売り切れでしょぼんぬ」「会社近くのセブンは10人待ち… 1杯3分かかるらしいから、30分待ち！？いや、3個持ってた人もいるからもっとか…」と、当日の人気ぶりを伝えるコメントも相次いでいます。

「スムージーの日」は、フルーツや野菜をそのままジュースにすることで栄養を丸ごととれるスムージーを、より多くの人に味わってもらうことを目的に、スムージーの「ム（6）ージー（10）」と読む語呂合わせから、「ドール」が制定しました。

セールの対象となる「セブンカフェ スムージー」の一例として、「ベリーベリーヨーグルトスムージー」（通常価格390円、以下、税込み）、「アサイーバナナスムージー」（通常価格390円）、「フルーツミックススムージー」（通常価格298円）、「ストロベリーミルクスムージー」（通常価格360円）、「すいかスムージー」（通常価格400円）などがラインアップ。

また、同月30日までの期間、「セブンカフェ スムージー」の購入時に「セブン−イレブンアプリ」を提示すると、3杯購入するごとに「セブンカフェ スムージー 100円引きクーポン」がもらえます。

