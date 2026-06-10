LEX、ゲームの世界観をモチーフしたユーモア＆ダークな新曲「ELDEN RING」本日リリース
LEXが、新曲「ELDEN RING」を本日リリースした。
本作は、ゲームの世界観をモチーフに、広大なフィールドを彷徨う孤独感や現実逃避的な感覚を、LEXならではの感性で描き出した一曲だという。
さらに、10月30日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催されるキャリア初のアリーナ公演のオフィシャル3次先行チケット受付が、ただいまよりスタートしている。あわせて、公演の座席表も公開されたので、ぜひチェックしてほしい。
◾️「ELDEN RING」
2026年6月10日（水）リリース
配信：https://lexzzz.lnk.to/ELDENRING
◾️＜LEX LIVE AT TOYOTA ARENA＞
2026年10月30日（金）東京・TOYOTA ARENA TOKYO
OPEN 18:00 / START 19:00
▼チケット料金
スタンディング Sエリア \13,000（税込)
スタンディング Aエリア \9,900（税込)
Aエリア 座席指定 \9,900（税込)
▼オフィシャル3次先行
受付期間：6/10（水）12:00〜8/2（日）23:59
受付URL：https://eplus.jp/lex-arena/
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