LEXが、新曲「ELDEN RING」を本日リリースした。

本作は、ゲームの世界観をモチーフに、広大なフィールドを彷徨う孤独感や現実逃避的な感覚を、LEXならではの感性で描き出した一曲だという。

さらに、10月30日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催されるキャリア初のアリーナ公演のオフィシャル3次先行チケット受付が、ただいまよりスタートしている。あわせて、公演の座席表も公開されたので、ぜひチェックしてほしい。

座席表

◾️＜LEX LIVE AT TOYOTA ARENA＞

2026年10月30日（金）東京・TOYOTA ARENA TOKYO

OPEN 18:00 / START 19:00 ▼チケット料金

スタンディング Sエリア \13,000（税込)

スタンディング Aエリア \9,900（税込)

Aエリア 座席指定 \9,900（税込) ▼オフィシャル3次先行

受付期間：6/10（水）12:00〜8/2（日）23:59

受付URL：https://eplus.jp/lex-arena/