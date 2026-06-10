DEAN FUJIOKAが、現在放送中のフジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』主題歌である「Loved One」を、2026年6月17日に配信リリースすることを発表した。

本楽曲は、ドラマの主演も務めるDEAN FUJIOKAが自ら作詞・作曲を手掛けた書き下ろしのバラード。「人の生と記憶」、そして「誰もが誰かに愛されていた存在であること」をテーマに、日常に宿るささやかな出来事や、大切な人と過ごした時間の積み重ねを、温かくも切ない言葉とメロディーで紡ぎ出した1曲だという。

ジャケット写真では、楽曲の歌詞にも登場する何気ない日常の記憶や風景をコラージュのように紡ぎ合わせている。「愛しい存在と積み上げた時間」を表現しており、写真同士を赤い糸で繋ぐことで、それぞれの記憶が一つの物語として結びついていく様子を描いているとのことだ。

ジャケット写真

これまでドラマ内では楽曲の1番のみがオンエアされていたが、6月13日に放送される自身のレギュラーラジオ番組、TOKYO FM『DEAN FUJIOKA New Calendar』内にて、ついにフル尺が初解禁となるので、こちらもチェックしていただきたい。

◾️ドラマ『LOVED ONE』 ©フジテレビ ▼放送日時

毎週（水）22時〜22時54分

※TVerリアルタイム配信＆見逃し配信あり ▼出演者

ディーン・フジオカ、瀧内公美

八木勇征、綱 啓永、安斉星来、川床明日香、草川拓弥

上川拓郎、小松和重／山口紗弥加

他 ▼スタッフ

脚本：『LOVED ONE』ライターズルーム

守口悠介（『ブラックペアン シーズン２』、『キャスター』他）

市東さやか（『真夏のシンデレラ』、『Dr.アシュラ』他）

中村 馨（『#だってヒロインじゃない』他）

石田真裕子（『人質は脚本家』、『ドビュッシーが弾けるまで』他）

佐藤優介（『3.11〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』他）

主題歌：DEAN FUJIOKA『Loved One』

音楽：池田善哉（『機動戦士ガンダム：銀灰の幻影』、『Dr.アシュラ』他）

横関公太（『Dr.アシュラ』、『モンスターハンターストーリーズ３〜運命の双竜〜』他）

プロデュース：加藤達也（『赤羽骨子のボディガード』、『かくかくしかじか』他）

水戸理恵（『Dr.コトー診療所』他）

制作プロデュース：長汐祐人（『アナログ』、『嘘解きレトリック』他）

大古場栄一（『しあわせな結婚』、『嘘が嘘で嘘は嘘だ』他）

演出：松山博昭（『信長協奏曲』、『ミステリと言う勿れ』他）

並木道子（『最高の離婚』、『いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう』他）

制作協力：AOI Pro.

制作著作：フジテレビ ▼Info

公式HP：https://www.fujitv.co.jp/lovedone/

公式Ｘ：https://x.com/lovedone_fuji

公式Instagram：https://www.instagram.com/lovedone_fuji/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@lovedone_fuji

TVer：https://tver.jp/series/sr2qsz7e4k