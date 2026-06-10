実家の太さで離婚？ 母子家庭の実家からの結婚祝いが1万で妻がキレた
実家からの援助にあまりにも差があると、不公平に感じてしまうことも。今回は、それが原因で離婚にまで発展してしまった人のエピソードをご紹介します。
母子家庭の人って…
「先日、離婚しました。うちの実家は母子家庭で、母は働いていますが金銭的な余裕はありません。一方、妻の実家はわりと裕福で、結婚式の費用もほとんど出してもらいました。だけど、僕の母が包んでくれたお祝いは1万円だけ。妻はすごく怒っていて、それをきっかけに不満が溜まっていったのだと思います。
子どもが生まれたときも、妻の両親は100万円を包んでくれたのですが、僕の母は安い子ども服をプレゼントしてくれて……。妻の不満がそれで爆発。僕が奨学金を払っていることも、実家に仕送りしていることも許せないそうです……。
『そんなお金があるなら子どもに使ってよ』と妻は言っていたけれど、僕の母だって生活が厳しいし、育ててもらった恩もある。妻の両親が援助してくれるから、二人の生活はとくに困っていないし……母に仕送りするのは認めてほしいと言ったのですが、理解してもらえず。うちの母のことを図々しいとまで言われました。
『母子家庭の人って、親が当たり前にすべきことに対して、やたらと恩を感じてるよね』『子どもが親の援助をするなんてありえない』と言われ、妻とは一生分かり合えないんだろうなと思いました……。簡単に言えば価値観の違いだけど、実家の太さが違う人、理解してくれない人と結婚するとお互いが不幸になるのだと学びました。
母には感謝しているし、仕送りすることだって当然だと思っています。だけどふとしたときに、両親が離婚していなかったら、母子家庭じゃなかったら、離婚していなかったかもしれない……と考えてしまって。自分の人生って何なんだろうと虚しくなる瞬間はあります……」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2026年4月）
▽ 実家の援助にあまりにも差があると、それがきっかけで夫婦仲が悪くなってしまうこともあるのでしょうね……。生まれ育った環境が違えば価値観も違うもの。お祝いしたくてもできない状況かもしれませんし、どちらが悪いということではないのかもしれませんが、実家が原因で離婚となるのはやるせないです……。
※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。