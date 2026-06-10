元モーニング娘。の辻希美が９日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演。高校生になった長男の行動が心配過ぎて、驚きの行為をしていることを告白。スタジオの男性陣をドン引きさせた。

この日は「パパ・ママの心配事を解消ＳＰ」として、パパママ芸能人が登場。５人の子を持つ辻は、今年高校生になった長男に「彼女ができることが…」と切り出し「中学は野球が好きで女の子が周りにいないような（環境）、でも高校に行った瞬間に遊び方が花開いちゃった…」と、交友範囲が一気に広がったことに戸惑いを見せた。

明石家さんまは「爆発するやろ、恋人できてもええんちゃうか」と言うも、辻は「その気持ちがまだできてなくて」と正直に吐露。「女の子と遊ぶようになったんですが、どんな女の子と遊んでいるのか、家に呼んでもらって。男の子も女の子もみんなで遊んでいるという感じだったから、全員家に呼んで、ずっと女子をガン見」と女友達を見続けていたという。

「高校に入って行動範囲も広がって、何をしているかわからないし」「レシートとか（調べて）」「何時に何を食べたとか…」と、長男の持っているレシートを勝手にチェックし、行動を把握しているとした。

このまさかの行為にスタジオも「ええ…」と騒然。さんまは「反抗するぞ、子供は」というも、辻は「男の人は経験だというが、お母さん側はいろんなことを考えちゃう」「みんなどうしているんだろう」とコメント。さんまは、父親に任せたら？と助言するも、辻は「息子をお父さんに預ける？無理」と即答。

すると鳥谷敬氏が「息子がお母さんに話したがらない理由がわかりました。これだけ心配されて（レシートとかで）追跡されていると思うと、なるべく嫁さんには言わない」と息子に同情していた。