【WINCHESTER M1873 RANDALL GAS MODEL】 6月10日発売 価格：59,180円

K.T.W.は、エアガン「WINCHESTER M1873 RANDALL GAS MODEL」を6月10日に発売する。価格は59,180円。

本商品は、エアーコッキングのランダルをGASガン仕様にしたもの。外観はエアーコッキング・モデルとまったく同じだが、GAS化により従来よりレバー操作が数段楽になっている。

「WINCHESTER M1873 RANDALL GAS MODEL」仕様

全長：625m/m

重量：1,820g

口径：6mmBB

装弾数：14+2

付属品：スペアマガジン

サイドプレートを外すと内部が見える

ダストカバーを開くとガスシリンダーのガス注入バルブがある

レバーをおこしてコッキングしたとき、ガス注入バルブ位置は後退。ガスシリンダーはレバー操作と連動して前後に移動する

ガスシリンダー。ハンマーが後端をたたくと前方の放出バルブが開くというGASガン古来の方式。気化室が2段階あり、生ガスが出にくい構造になっている

ガスシリンダー構造図。2024年3月発売のGASコンバージョン・キット（19,800円）とは内部が大きく異なり互換性はない。8月発売予定のGASコンバージョン・キットはランダルGASと同じ新パーツを使用したものになる

ノズルを外すと放出バルブが見える。バルブOリングにシリコンオイルをスプレーしたり、バルブの締め付けを強くしたりすることができるが、これ以上の分解はしないでいただきたい

※発売日は流通により前後する場合があります。

