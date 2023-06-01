エアガン「WINCHESTER M1873 RANDALL GAS MODEL」がKTWから本日発売
【WINCHESTER M1873 RANDALL GAS MODEL】 6月10日発売 価格：59,180円
全長：625m/m
※発売日は流通により前後する場合があります。
K.T.W.は、エアガン「WINCHESTER M1873 RANDALL GAS MODEL」を6月10日に発売する。価格は59,180円。
本商品は、エアーコッキングのランダルをGASガン仕様にしたもの。外観はエアーコッキング・モデルとまったく同じだが、GAS化により従来よりレバー操作が数段楽になっている。
「WINCHESTER M1873 RANDALL GAS MODEL」仕様
全長：625m/m
重量：1,820g
口径：6mmBB
装弾数：14+2
付属品：スペアマガジン
サイドプレートを外すと内部が見える
ダストカバーを開くとガスシリンダーのガス注入バルブがある
レバーをおこしてコッキングしたとき、ガス注入バルブ位置は後退。ガスシリンダーはレバー操作と連動して前後に移動する
ガスシリンダー。ハンマーが後端をたたくと前方の放出バルブが開くというGASガン古来の方式。気化室が2段階あり、生ガスが出にくい構造になっている
ガスシリンダー構造図。2024年3月発売のGASコンバージョン・キット（19,800円）とは内部が大きく異なり互換性はない。8月発売予定のGASコンバージョン・キットはランダルGASと同じ新パーツを使用したものになる
ノズルを外すと放出バルブが見える。バルブOリングにシリコンオイルをスプレーしたり、バルブの締め付けを強くしたりすることができるが、これ以上の分解はしないでいただきたい
※発売日は流通により前後する場合があります。