◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）

楽天は巨人に敗れ、４連敗を喫した。借金は今季ワーストの１５となった。

先発した荘司は両チーム無得点の３回に２死一、三塁でダルベックに３ランを被弾。先制点を献上する展開になった。６回には１死二塁から佐々木に逆方向の左翼ホームランテラスに２ランを許すと、７回先頭でも岸田に左翼へソロを浴びた。７回１２安打６失点。右腕について三木肇監督は「あそこ（ダルベックに３ランを浴びた場面）のフォークが残ったのは本人も相当悔しがってましたね。そこをしっかり捉えられたというのが結果なんで。荘司にはいつも言いますけど、開幕投手を任せて、今年ローテーションで初めて回る年。今後こういうことをどうつなげていけるかというのは彼にとって大きなミッションになる。悔しさと今後に生かすためのことをしっかり整理して、次に次に前に進んでほしい」と糧にすることを願った。

打線は巨人の則本に対して走者を出しながらももう一押しができない展開が続いた。２回は１死一、三塁の好機を演出。太田がセーフティースクイズを仕掛けたが、白球は投手の正面へ。三塁走者の黒川が本塁生還を狙うもアウトになった。さらに２死一、二塁では中島が一邪飛。チャンスを逃した。５回には２死二、三塁の好機をつくったが、平良が遊ゴロに倒れた。「先頭打者が出られたというか、もらったフォアボールかもしれませんけど、前回の試合から何とか先制点と思ったんでね。あそこ（２回）で先に点を取れたらなと思いましたけど、向こうにホームランで先に取られてっていうところもあったので」と悔しがった。

セーフティースクイズが失敗した場面については「太田なら決めてくれると思って出してるんですが、転がす場所がちょっと中に入ってしまった。向こうのフィールディングもあった。先に何とか先制点を、と思っていたんで。サインを出しているこっちが悪いので、次回、太田もまた練習していろんなものができるように。彼はそういうこともできるのが特長だと思いますので、今後に向けてまたつなげてもらえたら」と語った。

７回に佐藤の右翼線への２点二塁打で反撃するなどしたが、及ばなかった。交流戦は２勝１０敗と大苦戦。苦しい状況となっている。