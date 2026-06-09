音楽制作レーベル「Arte Refact」は9日、公式サイトを更新。所属クリエイターの一斉退所を発表した。Arte Refactをめぐっては、代表取締役で作曲家の桑原聖氏の不貞行為がSNSで拡散されていた。同事務所所属のソングライター、編曲家の本多友紀は、今後について「新事務所を設立する予定」とした。

この日、事務所所属クリエイターが一斉退所した。 Hey! Say! JUMPや=LOVEなどの楽曲に携わってきた本多は、「今後の活動につきましては、7月より複数名のクリエイターとともに新事務所の設立を予定しております」と報告。「改めて皆さまにご報告できるよう準備を進めておりますので、引き続きよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

騒動について、桑原氏は6日に「この度は私の倫理観を欠いた行動により、皆さまに大変不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません」と謝罪。「現在拡散されている内容につきましては、記載内容の全てではないものの、主要な部分につきましては概ね事実となります」と一部事実を認めた。さらに、「本件を受け『あんさんぶるスターズ！！』音楽プロデューサーの辞任を申し出まして、受諾していただきました」と、スマートフォンゲーム「あんさんぶるスターズ！！」の音楽プロデューサー辞任を発表した。

「Arte Refact」はこれまでソーシャルゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ!」TVアニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」「ウマ娘 プリティーダービー」など数多くの人気作の音楽を手掛けてきた。