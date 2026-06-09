特番『逹瑯！Ken！冠！柩！のみんなでひらがじゃんやろうじゃん！！』が、6月14日19時からニコ生MAVERICKチャンネルにて生配信されることが発表となった。

これは、MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務める『音楽情報ライヴ いじくりROCKS！』より、有料パートの言葉遊びゲーム企画“ひらがじゃん”を豪華アーティスト陣とプレイするというもの。“ひらがじゃん”とは、ひらがなが一文字ずつ書かれた牌を組み合わせて言葉を作る麻雀風のボードゲームであり、麻雀形式の言葉遊びゲームに逹瑯がドハマりしたという。

団長がMCを務め、ゲストにKen(L’Arc-en-Ciel)、冠徹弥(THE冠)、柩(NIGHTMARE)を迎えて、逹瑯と一緒に心ゆくまで“ひらがじゃん”を遊び倒す生特番となる。