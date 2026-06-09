お笑いコンビ「東京ダイナマイト」の松田大輔が９日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、コンビから脱退することを報告した。今後については「吉本興業の俳優部で新たな人生を歩んで行きます」と説明した。

「この度 私松田大輔は東京ダイナマイトを脱退する事になりました。沢山考えた上で決断致しました」と発表。「今まで応援してくださったファンの皆様、スタッフの皆様、本当に感謝しかありません」と感謝の気持ちを伝えた。

吉本興業は退社せず、俳優業にまい進するという。「今後は吉本興業の俳優部で新たな人生を歩んで行きます」と説明し「本当に本当に有難うございました」とつづった。

「東京ダイナマイト」は吉本興業の公式サイトによると、１９９０年代中頃にハチミツ二郎と曽根卍（そねまんじ）で結成。２００１年に、二代目としてハチミツ二郎が松田大輔と再結成した。２００８年６月にハチミツ二郎が、２００９年３月に松田がオフィス北野を退社し、２００９年８月に吉本へ所属。２０２４年３月をもって漫才師としての活動を休止している。

松田はプライベートでは２００７年６月に一般女性と結婚し、同年１２月に長男が誕生していたが１１年１０月に離婚。２０年１月にラジオで再婚を報告。「僕、婿に入ったんですよ」と婿入りを明かし「杉大輔になりました」と語った。２０２０年８月に自身のＳＮＳで、赤ちゃんの誕生を報告。２５年１０月の投稿では休日に息子と過ごす姿を披露し、今年２月の投稿では妻との２ショットを披露している。