漫画家・イラストレーターのえりたさんの漫画「もしかして、左利き？」（前・後編）が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

4歳の息子は、フォークやペンを左手で持ちます。「もしかして、息子は左利き？」。自分自身も左利きで苦労した経験を持つ母は…という内容で、読者からは「私も同じです！」「左利きは天才肌で憧れます」などの声が上がっています。

“右利き前提”の世の中で感じてきたこと

えりたさんは、インスタグラムで作品を発表しています。2025年3月に「マンガでカンタン！ビジネスフレームワークの活用法は7日間でわかります。」（Gakken）を出版しました。えりたさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

えりたさん「息子は『きっと左利きだろうなあ』と感じる場面が増えてきたので、自身の経験談や時代の変化も含めて、息子にエールを送りたいなと思い、漫画にしました」

Q.息子さんの利き手については、意識していましたか。

えりたさん「正直、最初はあまり意識していませんでした。小さい子は、その時々で左右どちらの手も使う印象があったので、『まだ決まっていないのかな？』くらいに思っていました。ただ、スプーンやクレヨンなど、気付くといつも左手を使っている場面が増えてきて、『もしかして左利きかな？』と感じるようになりました」

Q.えりたさん自身は、右利きに直そうと思ったことはありますか。

えりたさん「右利きに直したいと思ったことはありませんでした。ただ、ハサミや改札、スープバーのおたまなど、『右利き前提』で作られているものに不便を感じることはあったので、『右手も使えたら便利かな』と思ったことはあります。その影響か、今では一部の作業は自然と右手も使えるようになりましたが、基本的には左利きのままです」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

えりたさん「ご自身やご家族が左利きで苦労したエピソードや、私と同じように矯正されたというコメントをいただきました。また、『左利きに憧れる』『今は個性として尊重される、いい時代になりましたね』などのコメントもありました」