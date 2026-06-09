ソフトバンクグループ<9984.T>は寄り付き大口の買い注文に気配値でのスタートとなり、急速に切り返す展開となっている。前日の米国株市場では半導体関連株が幅広く買い戻されフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が５．６％高に買われ、一昨日に暴落した分のほぼ半分を取り戻す格好となった。



ソフトバンクＧ傘下の半導体設計アーム・ホールディングス＜ARM＞も下げ止まっており、これを受けてソフトバンクＧも目先買い戻しの動きが顕在化している。テクニカル的には前日に終値段階で６％下落したものの、後半下げ渋り陽線を形成、上向きの２５日移動平均線がぴったりとサポートラインとして機能しており、セオリー通りのリバウンド局面に移行している。また、同社株は日経平均寄与度の高い銘柄でもあり、きょうは全体指数上昇を後押しすることが予想される。



出所：MINKABU PRESS