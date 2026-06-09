「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人に刺さる『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.「自己肯定感が低い子」の親が言ってしまう言葉はありますか？

――田丸さんの書き方講座は、小学校から高校、さらには少年院でも行われていると思います。子供向けの講座では、彼らの親御さんも参加されることがあると思います。これまでの経験から、「自己肯定感が低い子ども」の親がつい言ってしまう口癖はありますか？

子どもを呪う言葉・ワースト3

田丸雅智氏（以下、田丸）：やはり、決めつけの言葉です。

「あなたにはできない」

「向いていない」

「苦手だからね」

そう言われ続けると、子どもは「自分はそうなんだ」と思い込んでしまいます。

たとえ本当に苦手なことだったとしても、強く決めつけられると、それが本人の中に刷り込まれてしまう。

ある意味では、“できない”という洗脳になってしまうんです。

答えは、「その子自身」がもっている

――「これが正解」と一択を与えることもよくないのでしょうか？

田丸：そうですね。

ときには必要だとは思いますが、「これをしなさい」「これが正解」と一択だけを与え続けると、子どもは自分で考える前に、「これでいいですか？」と確認するようになります。

少年院の講座でも、「これでいいですか？」「どうしたらいいですか？」と細かいところまで一つひとつ確認する方が多いです。

不安もあるし、承認されたい気持ちもあるのだと思います。

だから僕は、「大丈夫ですよ」とお伝えすると同時に、「あなたの言葉でいいんですよ」とお伝えするようにしています。

すると「本当ですか……？」「こんなのでいいんですか……？」と言いながら、少しずつ、でも確実に筆が動き始める。

日頃の講座でも、「答え」は相手の中にある、という考えを大切にしています。

――『小学生でもできる言語化』に、以下のようなエピソードがあるのを思い出しました。大人も子どもも自己肯定感が低いことで、うまく言葉にできなかったりすることはありますよね。特に子どもの場合は、接する人であったり、置かれている環境に限りがあります。大人と比べて世界が小さいからこそ、親御さんの声掛けに良くも悪くも影響を受けやすいのかもしれませんね。



でも、そんなときも、ぼくから質問しながらやり取りを重ねていくと、その方の中から必ず何かが出てきます。

本当は自分の中に眠っている言葉があるのに、それに気づけていなかったり、「こんなことを書いたり言ったりしたらダメなんじゃないか」と決めつけて自分でブレーキを踏んでしまっていたりするわけですね。

この点、ショートショートの書き方講座に限らず、言語化するということについても同じことが言えます。

もし言語化の途中で言葉が出てこなくて難しいなと感じても、自分にはできないと思いこまず、「自分の中にも眠っている言葉があるはずだ！」「できるはずだ！」と前を向いて取り組んでもらいたいなと願っています。 ちなみに、ぼくは日頃、各地でショートショートの書き方講座を開催しているのですが、参加者の方の中には「言葉が何も出てきません」「できません」と言って筆が止まってしまう方もときどきいらっしゃいます。でも、そんなときも、ぼくから質問しながらやり取りを重ねていくと、その方の中から必ず何かが出てきます。本当は自分の中に眠っている言葉があるのに、それに気づけていなかったり、「こんなことを書いたり言ったりしたらダメなんじゃないか」と決めつけて自分でブレーキを踏んでしまっていたりするわけですね。この点、ショートショートの書き方講座に限らず、言語化するということについても同じことが言えます。もし言語化の途中で言葉が出てこなくて難しいなと感じても、自分にはできないと思いこまず、「自分の中にも眠っている言葉があるはずだ！」「できるはずだ！」と前を向いて取り組んでもらいたいなと願っています。 ――『小学生でもできる言語化』より

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）