千鳥・大悟、志村けんさんの“愛車の現在”明かす「でかいからマンションの駐車場に入らなくて…」 駐車場代は「もう、すごいですね」
お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）が、6日放送のTOKYO FM『川島明 そもそもの話』（毎週土曜 後5：00）にゲスト出演。大悟が師匠と慕う志村けんさん（2020年3月死去）から受け継いだ“愛車”について語った。
【写真】志村さんが生み出した「この世で一番おもしろい白」はこれ…懐かしのバカ殿
志村さんは晩年、大悟とよく飲みに行っていたという話から、パーソナリティーの麒麟・川島明が「志村さんの車、買ったままなん？志村さんの愛用していた…」と聞くと、大悟は「買ったままです」と即答。
「でも、大悟は免許持ってないという状況で車を買った」と川島が続けると、大悟は「買って、でもその車でかいからマンションの駐車場にも入らんくて…ホテルの地下駐車場に、よくごっつい車入れてる駐車場あるじゃないですか。そこにずっと置いてます」と現在の状況を説明。
川島が「駐車場代も？」聞くと、大悟は「もう、すごいですね」と告白した。
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志村さんは晩年、大悟とよく飲みに行っていたという話から、パーソナリティーの麒麟・川島明が「志村さんの車、買ったままなん？志村さんの愛用していた…」と聞くと、大悟は「買ったままです」と即答。
「でも、大悟は免許持ってないという状況で車を買った」と川島が続けると、大悟は「買って、でもその車でかいからマンションの駐車場にも入らんくて…ホテルの地下駐車場に、よくごっつい車入れてる駐車場あるじゃないですか。そこにずっと置いてます」と現在の状況を説明。
川島が「駐車場代も？」聞くと、大悟は「もう、すごいですね」と告白した。