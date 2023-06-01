ユーロドル、下期の見通しは「２つのシナリオ」のせめぎ合いに＝ＮＹ為替
きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル高が一服する中、ユーロドルは１．１５ドル台半ばに買い戻されている、一時１．１５ドルちょうど付近に下落していたが、いまのところ１．１５ドルは維持されている格好。一方、ユーロ円も１８４円付近まで下落後、１８４円台後半に買い戻される展開。
ストラテジストが下期のユーロドルの見通しについて議論。２つのシナリオのせめぎ合いになっている。強気派は、ドルへの過度な依存を見直す分散投資の流れがあり、下期から２７年にかけてユーロドルは支えられると見ている。
一方、この見方は景気循環面からの新たなストーリーに脅かされつつあるという。米経済が他国を上回る強さを維持し、ＦＲＢがタカ派姿勢に傾く可能性が高まっている。そのため、下期には景気循環を重視する弱気派の見方が再び勢いを増す可能性があるという。
EUR/USD 1.1542 EUR/JPY 184.82 EUR/GBP 0.8650
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
ストラテジストが下期のユーロドルの見通しについて議論。２つのシナリオのせめぎ合いになっている。強気派は、ドルへの過度な依存を見直す分散投資の流れがあり、下期から２７年にかけてユーロドルは支えられると見ている。
一方、この見方は景気循環面からの新たなストーリーに脅かされつつあるという。米経済が他国を上回る強さを維持し、ＦＲＢがタカ派姿勢に傾く可能性が高まっている。そのため、下期には景気循環を重視する弱気派の見方が再び勢いを増す可能性があるという。
EUR/USD 1.1542 EUR/JPY 184.82 EUR/GBP 0.8650
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美