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漫才・コント・ピン芸…なんでもアリ！笑いの異種格闘技「ABCお笑いグランプリ」。47回目となる今年は、“デビュー10年以内”の若手芸人583組がエントリー。厳正なる二次選考を勝ち抜いた40組が、YouTube配信「ABCお笑いグランプリ2026 令和ロマン・松井ケムリの準決勝進出者発表！」 にて発表され、6月16日(火)に開催される準決勝へと駒を進めた。多種多様な才能を秘めた40組が、決勝に用意された「12枠」の切符を懸けて激突する！

準決勝に駒を進めたのは、昨年のファイナリストの金魚番長、ソマオ・ミートボール、センチネル。さらには、本大会ラストイヤーとなるこたけ正義感、昨年の「M-1グランプリ」で大きな反響を呼んだヨネダ2000、めぞん、生姜猫、豆鉄砲、ゼロカラン、他の賞レースでも受賞経験のある空前メテオ、ぐろう、例えば炎、イチゴなど、今まさにお笑い界の最前線で注目を集める40組の若手たちが勢ぞろい！

さらに、今年はABEMAにて準決勝の有料ライブ配信(ABEMA PPV)が決定！ 決勝進出をかけた若手芸人たちの熾烈な戦いを全国どこからでも視聴可能だ。

また、決勝へと進出するファイナリスト12組は、準決勝終了後の同日よる6時より、ABEMA独占無料配信で発表！ 栄えある決勝の舞台に立つのはどの12組なのか…ぜひご注目を。

■決勝進出をかけ40組が激突！ ６月16日(火)にABCホールにて準決勝開催！

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「第47回ABCお笑いグランプリ2026」 準決勝進出者

※エントリー順

進出者名 【所属事務所】

廃墟 【松竹芸能（大阪）】

春とヒコーキ 【タイタン】

フランツ 【マセキ芸能社】

さとなかほがらか 【マセキ芸能社】

石庭 【マセキ芸能社】

リンゴゴリラ 【太田プロダクション】

センチネル 【太田プロダクション】

オカヤマ 【フリー（大阪）】

無尽蔵 【サンミュージックプロダクション】

バローズ 【プロダクション人力舎】

フランスピアノ 【グレープカンパニー】

おミルク 【ケイダッシュステージ】

うただ 【吉本興業（大阪）】

ぎょうぶ 【吉本興業（大阪）】

彼岸花 【吉本興業（大阪）】

シスター 【吉本興業（大阪）】

マーメイド 【吉本興業（大阪）】

生姜猫 【吉本興業（大阪）】

ぐろう 【吉本興業（大阪）】

例えば炎 【吉本興業（大阪）】

清川雄司 【吉本興業（大阪）】

三遊間 【吉本興業（大阪）】

シカノシンプ 【吉本興業（大阪）】

空前メテオ 【吉本興業（大阪）】

金魚番長 【吉本興業（東京）】

ソマオ・ミートボール 【吉本興業（東京）】

めぞん 【吉本興業（東京）】

エグい速さ 【吉本興業（東京）】

ただならぬ刀 【吉本興業（東京）】

ぺ 【吉本興業（東京）】

ゼロカラン 【吉本興業（東京）】

イチゴ 【吉本興業（東京）】

狛犬 【吉本興業（東京）】

ヨネダ2000 【吉本興業（東京）】

ぎょねこ 【ワタナベエンターテインメント】

豆鉄砲 【ワタナベエンターテインメント】

こたけ正義感 【ワタナベエンターテインメント】

江戸川ジャンクジャンク【 ワタナベエンターテインメント】

友田オレ 【GATE】

ダウ90000 【オフィスカニバブル】

▼準決勝をABEMAで有料ライブ配信！（ABEMA PPV）

配信日：6月16日(火) 正午 ～ 午後4時(予定)

見逃し配信：本編終了後～6月16日(火) よる11時59分

販売期間：6月8日(月) よる8時15分(予定) ～6月16日(火) よる7時59分

料金：Web 2,000円／アプリ 2,200円

URL：https://abema.tv/live-event/e2f8aeea-



▼ABEMAで独占無料配信

「第47回ABCお笑いグランプリ～決勝進出者生発表スペシャル～」

配信日：6月16日(火)よる6時 ～ よる7時(予定)

チャンネル ：ABEMA SPECIALチャンネル(無料)

URL：https://abema.tv/video/title/534-13

【番組情報】

「第47回ABCお笑いグランプリ2026」

（ABCテレビにて生放送/ABEMAにてライブ配信）※放送日時は後日発表

「ABCお笑いグランプリ」公式サイト https://www.asahi.co.jp/owarai/