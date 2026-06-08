九州電力送配電は1000万件を超える個人情報が入った記憶媒体を紛失したと発表しました。大分県内では90万件が対象で、現時点では個人情報の流出は確認されていません。

【写真を見る】九州電力送配電 顧客情報入ったSSD紛失 大分では90万件分が流出おそれ

九州電力送配電によりますと4月27日、サーバのデータ容量を確保するためシステムのバックアップを実施した際、容量がひっ迫したため一時的に外部記憶媒体「外付けSSD」を使用しました。

1か月後の5月26日に定期バックアップのため作業員が保管場所を確認したところ、記憶媒体が無くなっていることが判明しました。

記憶媒体には九州内のほとんどの顧客1090万件分の名前や使用電力量・電話番号などが含まれていて、県内の対象者は法人と個人であわせて90万件に上るということです。

現時点では個人情報の流出は確認されていないとしています。

九州電力送配電は引き続き記憶媒体を探すとともに警察に被害届を提出しています。サーバ室の入退室は厳重に管理されているものの、記憶媒体を保管していたキャビネットには鍵はかかっていなかったということです。

九電送配電では1か月間に入退室した関係者57人への聞き取りや現地調査などを実施しています。