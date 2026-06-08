リーガルリリーが、7月クールTVアニメ『これ描いて死ね』のエンディングテーマとして新曲「コニファー」を書き下ろしたことを発表した。

『これ描いて死ね』は、小学館『ゲッサン』にて連載中のコミック。東京都の島しょ・伊豆王島に住む、漫画を読むのが大好きな高校1年生・安海相が踏み出す漫画創りの道を描き、作品を生み出す苦しみも歓びも余さず詰め込んだ、漫画を愛する全ての人に向けた漫画浪漫成長譚として、「マンガ大賞2023大賞」、「第70回 小学館漫画賞」など数々の賞を受賞している。

©とよ田みのる／小学館／王島南高校漫研

TVアニメ化にあたっては、5月にキタニタツヤ「遺書」がオープニングテーマに起用された本PV，公開。本日公開となった本PV△任蓮⊆膺邑・安海相が通う高校の教師・手島先生が、漫画創作に打ち込んだ過去を描いた「ロストワールド」をメインに構成され、映像内で新曲「コニファー」の音源の一部を聴くことができる。

TVアニメ『これ描いて死ね』は、7月3日(金)より毎週金曜 日本テレビ系フラアニにて23時30分から全国30局ネットで放送がスタート。（初回は23時35分から放送）

また、リーガルリリーの新曲「コニファー」は7月11日(土)に配信リリースとなる。

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■メンバーコメント

■Vo. Gt. たかはしほのか

先生、生徒、見てきたもの、これから見る景色、それぞれ視点は違うけれど、同じ漫画を通して生まれるエネルギーから聴こえた音を作品にしました。1人で何かに向き合ってる夜、朝になってしまった時の静けさ、もちろん昼間も、背中を押せる様な楽曲になれたらいいなと思います。

■Ba. 海

何かに夢中になって、頭の中がごちゃごちゃで、わけもわからなくて。けれど、どうしようもなく楽しい。

初めて誰かと一緒に音を鳴らした時はこんな気持ちだったなと、あの頃を思い出しました。

前に進むには描くしかない、前を向くにはやるしかない。

漫画という枠に収まらず、創作の楽しさも苦しさも味わえる、素敵な作品に携われてとても光栄です。

どんなエピソードでも、最後には愛すべき彼女たちを心地のよい風がふわっと包み込む。

そんなエンディングであれたら嬉しいです。

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■「コニファー」

2026.7.11 Digital Release

TVアニメ『これ描いて死ね』エンディングテーマ

■TVアニメ『これ描いて死ね』

2026年7月3日（金）より毎週金曜 日本テレビ系フラアニにて23時30分から全国30局ネットで放送

（初回は23時35分から放送開始）

※放送時間は変更になる場合がございます。 ©とよ田みのる／小学館／王島南高校漫研 ■イントロダクション

マンガ大賞2023大賞受賞!! 第70回小学館漫画賞受賞!!

小学館「ゲッサン」にて連載中の「これ描いて死ね」が待望のTVアニメ化‼︎ 東京都の島しょ・伊豆王島に住む

高校1年生の安海相。 漫画を読むのが大好きな彼女は、

とある出来事がきっかけで

漫画を“つくる”ことを意識し始める…… 少女が踏み出す

漫画創りの道は、果たして!? 知っているようで知らない漫画創作の世界。

作品を生み出す苦しみも歓びも

余さず詰め込んだ漫画浪漫成長譚!!!

漫画を愛する全ての人に届けッ‼︎ ■CAST

関根明良 早見沙織

仁見紗綾 藤村花音 水瀬いのり

日郄のり子

種粼敦美 ゆかな 井上喜久子 ■STAFF

監督：赤城博昭

シリーズ構成：福田裕子

脚本：福田裕子 伊丹あき 加藤還一

キャラクターデザイン：瀬川健寿

色彩設計：柳澤久美子

美術監督：春日礼児

撮影監督：浜尾繁光

編集：肥田文

音楽：堤博明

音響監督：天野龍洋

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

OPテーマ：キタニタツヤ『遺書』

EDテーマ：リーガルリリー『コニファー』

アニメーション制作：シンエイ動画

製作：王島南高校漫研 ■原作情報

とよ田みのる「これ描いて死ね」（小学館「ゲッサン」連載中）

漫画創作の世界に足を踏み入れる、東京の離島で暮らす女子高生たちの奮闘を描く漫画浪漫成長譚！

漫画を描く歓びも苦しみも、余すところなく全てを詰め込んだ、漫画愛に満ち溢れた「漫画の漫画」!!

マンガ大賞2023大賞、第70回小学館漫画賞受賞作品!!

現在、1〜8巻まで、好評発売中！ 第９巻６/12（金）発売予定‼︎

原作詳細はこちら！▶︎ https://gekkansunday.net/work/4740/ ©とよ田みのる／小学館／王島南高校漫研 TVアニメ『これ描いて死ね』公式サイト：https://www.vap.co.jp/korekaite-shine/

公式X：@korekaite_shine 公式TikTok：@korekaite_shine

◾️＜リーガルリリー “Dawn”＞ 2026年

9月30日(水) 恵比寿LIQUIDROOM

10月3日(土) 台北THE WALL

10月18日(日) 札幌cube garden

10月24日(土) 仙台Rensa

10月31日(土) 広島CLUB QUATTRO

11月1日(日) 福岡DRUM LOGOS

11月7日(土) 韓国KT&G Sangsangmadang

11月14日(土) 金沢EIGHT HALL

11月15日(日) 名古屋THE BOTTOM LINE

11月29日(日) 高松DIME

12月17日(木) 大阪なんばHatch

12月26日(土) 昭和女子大学 人見記念講堂 ▼国内・チケット料金

【ライブハウス】 スタンディング \6,000（税込 / D別）/ 2F指定席 \6,600（税込 / D別）※なんばハッチのみ

【昭和女子大学 人見記念講堂】 全席指定 \6,600（税込） ＜オフィシャル先行販売 (一次抽選)＞

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/regallily-dawn/

イープラス：https://eplus.jp/regallily-dawn/

ローソン：https://l-tike.com/regallily-dawn/

受付期間：2026年6月8日(月)20:00〜2026年6月28日(日)23:59 ▼海外(台北・ソウル)・チケット料金

チケット詳細、発売日は6月中に発表となります。

◾️＜リーガルリリー “Midsummer”＞

日程：2026年7月5日（日）

会場：大阪城音楽堂

開場 16:30 /開演 17:30

Ticket：全席指定 \6,600（税込）/ 後方フリーエリア \6,100（税込）

※指定席SOLD OUT

各種プレイガイドにて一般発売中：https://linktr.ee/regallily_2026