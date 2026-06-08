リーガルリリー、新曲「コニファー」が7月アニメ『これ描いて死ね』EDテーマに
リーガルリリーが、7月クールTVアニメ『これ描いて死ね』のエンディングテーマとして新曲「コニファー」を書き下ろしたことを発表した。
『これ描いて死ね』は、小学館『ゲッサン』にて連載中のコミック。東京都の島しょ・伊豆王島に住む、漫画を読むのが大好きな高校1年生・安海相が踏み出す漫画創りの道を描き、作品を生み出す苦しみも歓びも余さず詰め込んだ、漫画を愛する全ての人に向けた漫画浪漫成長譚として、「マンガ大賞2023大賞」、「第70回 小学館漫画賞」など数々の賞を受賞している。
TVアニメ化にあたっては、5月にキタニタツヤ「遺書」がオープニングテーマに起用された本PV，公開。本日公開となった本PV△任蓮⊆膺邑・安海相が通う高校の教師・手島先生が、漫画創作に打ち込んだ過去を描いた「ロストワールド」をメインに構成され、映像内で新曲「コニファー」の音源の一部を聴くことができる。
TVアニメ『これ描いて死ね』は、7月3日(金)より毎週金曜 日本テレビ系フラアニにて23時30分から全国30局ネットで放送がスタート。（初回は23時35分から放送）
また、リーガルリリーの新曲「コニファー」は7月11日(土)に配信リリースとなる。
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■メンバーコメント
■Vo. Gt. たかはしほのか
先生、生徒、見てきたもの、これから見る景色、それぞれ視点は違うけれど、同じ漫画を通して生まれるエネルギーから聴こえた音を作品にしました。1人で何かに向き合ってる夜、朝になってしまった時の静けさ、もちろん昼間も、背中を押せる様な楽曲になれたらいいなと思います。
■Ba. 海
何かに夢中になって、頭の中がごちゃごちゃで、わけもわからなくて。けれど、どうしようもなく楽しい。
初めて誰かと一緒に音を鳴らした時はこんな気持ちだったなと、あの頃を思い出しました。
前に進むには描くしかない、前を向くにはやるしかない。
漫画という枠に収まらず、創作の楽しさも苦しさも味わえる、素敵な作品に携われてとても光栄です。
どんなエピソードでも、最後には愛すべき彼女たちを心地のよい風がふわっと包み込む。
そんなエンディングであれたら嬉しいです。
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■「コニファー」
2026.7.11 Digital Release
TVアニメ『これ描いて死ね』エンディングテーマ
■TVアニメ『これ描いて死ね』
2026年7月3日（金）より毎週金曜 日本テレビ系フラアニにて23時30分から全国30局ネットで放送
（初回は23時35分から放送開始）
※放送時間は変更になる場合がございます。
■イントロダクション
マンガ大賞2023大賞受賞!! 第70回小学館漫画賞受賞!!
小学館「ゲッサン」にて連載中の「これ描いて死ね」が待望のTVアニメ化‼︎
東京都の島しょ・伊豆王島に住む
高校1年生の安海相。
漫画を読むのが大好きな彼女は、
とある出来事がきっかけで
漫画を“つくる”ことを意識し始める……
少女が踏み出す
漫画創りの道は、果たして!?
知っているようで知らない漫画創作の世界。
作品を生み出す苦しみも歓びも
余さず詰め込んだ漫画浪漫成長譚!!!
漫画を愛する全ての人に届けッ‼︎
■CAST
関根明良 早見沙織
仁見紗綾 藤村花音 水瀬いのり
日郄のり子
種粼敦美 ゆかな 井上喜久子
■STAFF
監督：赤城博昭
シリーズ構成：福田裕子
脚本：福田裕子 伊丹あき 加藤還一
キャラクターデザイン：瀬川健寿
色彩設計：柳澤久美子
美術監督：春日礼児
撮影監督：浜尾繁光
編集：肥田文
音楽：堤博明
音響監督：天野龍洋
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
OPテーマ：キタニタツヤ『遺書』
EDテーマ：リーガルリリー『コニファー』
アニメーション制作：シンエイ動画
製作：王島南高校漫研
■原作情報
とよ田みのる「これ描いて死ね」（小学館「ゲッサン」連載中）
漫画創作の世界に足を踏み入れる、東京の離島で暮らす女子高生たちの奮闘を描く漫画浪漫成長譚！
漫画を描く歓びも苦しみも、余すところなく全てを詰め込んだ、漫画愛に満ち溢れた「漫画の漫画」!!
マンガ大賞2023大賞、第70回小学館漫画賞受賞作品!!
現在、1〜8巻まで、好評発売中！ 第９巻６/12（金）発売予定‼︎
原作詳細はこちら！▶︎ https://gekkansunday.net/work/4740/
©とよ田みのる／小学館／王島南高校漫研
TVアニメ『これ描いて死ね』公式サイト：https://www.vap.co.jp/korekaite-shine/
公式X：@korekaite_shine 公式TikTok：@korekaite_shine
◾️＜リーガルリリー “Dawn”＞
2026年
9月30日(水) 恵比寿LIQUIDROOM
10月3日(土) 台北THE WALL
10月18日(日) 札幌cube garden
10月24日(土) 仙台Rensa
10月31日(土) 広島CLUB QUATTRO
11月1日(日) 福岡DRUM LOGOS
11月7日(土) 韓国KT&G Sangsangmadang
11月14日(土) 金沢EIGHT HALL
11月15日(日) 名古屋THE BOTTOM LINE
11月29日(日) 高松DIME
12月17日(木) 大阪なんばHatch
12月26日(土) 昭和女子大学 人見記念講堂
▼国内・チケット料金
【ライブハウス】 スタンディング \6,000（税込 / D別）/ 2F指定席 \6,600（税込 / D別）※なんばハッチのみ
【昭和女子大学 人見記念講堂】 全席指定 \6,600（税込）
＜オフィシャル先行販売 (一次抽選)＞
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/regallily-dawn/
イープラス：https://eplus.jp/regallily-dawn/
ローソン：https://l-tike.com/regallily-dawn/
受付期間：2026年6月8日(月)20:00〜2026年6月28日(日)23:59
▼海外(台北・ソウル)・チケット料金
チケット詳細、発売日は6月中に発表となります。
◾️＜リーガルリリー “Midsummer”＞
日程：2026年7月5日（日）
会場：大阪城音楽堂
開場 16:30 /開演 17:30
Ticket：全席指定 \6,600（税込）/ 後方フリーエリア \6,100（税込）
※指定席SOLD OUT
各種プレイガイドにて一般発売中：https://linktr.ee/regallily_2026
関連リンク
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