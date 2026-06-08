県内で、障がい児等デイサービスなどを運営していた豊結会が突然、事業所を閉鎖してから間もなく半年です。



その後の取材で、豊結会は複数の従業員に対し、会社のために金融機関から借金をさせていたことが分かりました。



従業員は今、返済に苦しめられています。



（豊結会の元従業員）

「会社の上司に応接室に呼ばれ、『社長から声が掛かっておる』と『会社の為にお金を借りてくれんだろうか』という話がありました」





こう語るのは、豊結会で働いていた女性。金融機関から借金をして、その金を会社に渡すよう求められました。（豊結会の元従業員）「『みんな、してくれとるんよ』みたいな言い方だったので、断りずらい状況で、『はい』と言わざるを得んかなと…」「資金繰りが厳しい」「会社が責任を持って返済する」と言われ、金融機関へ…。フリーローンの審査が通り、お金が振り込まれました。（豊結会の元従業員）「全部降ろして、上司に渡しました」（記者）「現金で？」（豊結会の元従業員）「現金で」（記者）「金額は？」（豊結会の元従業員）「600万円です」関係者によりますと、豊結会では10年程前から複数の従業員が、1人あたり数百万円から千数百万円を借金して、会社に渡していて、総額は数千万円にのぼるとみられます。当初は約束通り会社が金融機関に返済していましたが、2025年12月に行政から不正受給の疑いが浮上し、会社は破産申請手続きを開始。全従業員が解雇されました。その後、代理人を通じて従業員に送った文書で上田裕久代表は。（上田裕久 代表）「窮状を救うべく、資金援助を頂いておりました」「多大なご迷惑をおかけすることについて、心よりの謝罪を申し上げております。」「残りは自分で返せ」と言わんばかりに、会社に預けていたローンの書類が同封されていました。（豊結会の元従業員）「あれだけ迷惑かけないと言ったのに、簡単に手のひら返すんだなと」警察に相談したものの、逆に「会社に又貸しした行為が、犯罪にあたる可能性がある」と指摘され、被害届は出せていません。女性は今、福祉関係の会社に再就職し、副業でアルバイトをしながら、毎月数万円を返済しています。（豊結会の元従業員）「自分が1円も使っていない借金ですからね」「サインしてしまった自分も落ち度があると言えばそれまでだが、なんとも言えない思いで過ごしてます」「（返済期間は）相当長いですよ、20年、30年ですよ」一連の問題に対し、上田裕久代表はこの半年間、一切の取材に応じず沈黙を守ったままです。