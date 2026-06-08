渋川難波、不倫報道の波紋…サクラナイツが契約解除を発表、チームイベントは中止 Mトナメ辞退
「Mリーグ」KADOKAWAサクラナイツの渋川難波（最高位戦日本プロ麻雀協会）の不倫報道をめぐり、サクラナイツは8日に契約の解除を正式発表。さらに、当初予定していたファンとの交流イベントも中止することを発表した。
【動画】不倫報道が出ることを明かし、謝罪する渋川難波
渋川は5日、自身の不適切な行動が週刊誌で報じられることを予告し、内容を「妻以外の女性と関係を持っていたこと」「その関係は2022年10月頃から最近まで続いてしまっていたこと」だと明かし、謝罪。サクラナイツ側に退団を申し出たことを明かし、「現在はチームおよび関係各所の判断を待っている状態」と説明していた。
これを受け、サクラナイツは8日に公式サイト上に森井巧監督名義で文章を掲載し、「報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断し、本日付で渋川選手との選手契約を解除いたしましたことを、ここにご報告申し上げます」と発表するとともにチームとして謝罪。さらに、16日に予定していた「KADOKAWAサクラナイツ 2025-26シーズン感謝祭」についても、「当初予定していた内容で皆様に心から楽しんでいただけるイベントをお届けすることが困難であると判断し、誠に遺憾ながら【開催中止】とさせていただくこととなりました」と発表した。
なお、渋川はこれを受けて出場予定だった「Mリーグ」オフシーズンの特別企画「Mトーナメント」への出場も辞退を報告。欠場が出たことについて、Mリーグは公式X上で「今後の対応については、改めてお知らせいたします」としている。
【コメント全文】
渋川難波選手の契約解除に関するご報告
平素よりKADOKAWAサクラナイツを温かくご声援いただき、誠にありがとうございます。
先般お伝えいたしました、渋川難波選手に関する一部報道につきまして、
慎重に協議を重ねてまいりました。
その結果、報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断し、
本日付で渋川選手との選手契約を解除いたしましたことを、ここにご報告申し上げます。
渋川選手は加入以来、その卓越した実力と明るい発信力でチームを支え、
多くの貢献をしてくれました。
それだけに、このような形でチームを離れる結果となったことは非常に残念であり、
応援してくださるファンの皆様、スポンサーの皆様、
ならびにMリーグ関係者の皆様の期待に背いてしまったことを、 深くお詫び申し上げます。
渋川選手はチームを離れることとなりますが、今回の過ちと真正面から向き合い、
時間をかけて信頼を回復していく道を歩んでほしいと願っております。
弊チームといたしましては、今回の事態を真摯に受け止め、
今後、選手・スタッフ一同、皆様からの信頼回復に全力で努めてまいります。
KADOKAWAサクラナイツ監督 森井巧
引用：
「KADOKAWAサクラナイツ」公式X（＠kadokawa_sk）
「KADOKAWAサクラナイツ」公式サイト
「渋川難波」X（＠sibukawarou）
【動画】不倫報道が出ることを明かし、謝罪する渋川難波
渋川は5日、自身の不適切な行動が週刊誌で報じられることを予告し、内容を「妻以外の女性と関係を持っていたこと」「その関係は2022年10月頃から最近まで続いてしまっていたこと」だと明かし、謝罪。サクラナイツ側に退団を申し出たことを明かし、「現在はチームおよび関係各所の判断を待っている状態」と説明していた。
なお、渋川はこれを受けて出場予定だった「Mリーグ」オフシーズンの特別企画「Mトーナメント」への出場も辞退を報告。欠場が出たことについて、Mリーグは公式X上で「今後の対応については、改めてお知らせいたします」としている。
【コメント全文】
渋川難波選手の契約解除に関するご報告
平素よりKADOKAWAサクラナイツを温かくご声援いただき、誠にありがとうございます。
先般お伝えいたしました、渋川難波選手に関する一部報道につきまして、
慎重に協議を重ねてまいりました。
その結果、報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断し、
本日付で渋川選手との選手契約を解除いたしましたことを、ここにご報告申し上げます。
渋川選手は加入以来、その卓越した実力と明るい発信力でチームを支え、
多くの貢献をしてくれました。
それだけに、このような形でチームを離れる結果となったことは非常に残念であり、
応援してくださるファンの皆様、スポンサーの皆様、
ならびにMリーグ関係者の皆様の期待に背いてしまったことを、 深くお詫び申し上げます。
渋川選手はチームを離れることとなりますが、今回の過ちと真正面から向き合い、
時間をかけて信頼を回復していく道を歩んでほしいと願っております。
弊チームといたしましては、今回の事態を真摯に受け止め、
今後、選手・スタッフ一同、皆様からの信頼回復に全力で努めてまいります。
KADOKAWAサクラナイツ監督 森井巧
引用：
「KADOKAWAサクラナイツ」公式X（＠kadokawa_sk）
「KADOKAWAサクラナイツ」公式サイト
「渋川難波」X（＠sibukawarou）