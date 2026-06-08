8日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数272、値下がり銘柄数1128と、値下がりが優勢だった。



個別ではＦＤＫ<6955>がストップ高。ロココ<5868>は一時ストップ高と値を飛ばした。ネオマーケティング<4196>、イーソル<4420>、Ｃａｓａ<7196>、ルックホールディングス<8029>、ムーンバット<8115>など7銘柄は年初来高値を更新。Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>、テクノマセマティカル<3787>、セーラー広告<2156>、手間いらず<2477>、テイツー<7610>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＴＡＮＡＫＥＮ<1450>、中外鉱業<1491>、明豊ファシリティワークス<1717>、ｆａｎｔａｓｉｓｔａ<1783>、テクノ菱和<1965>など129銘柄が年初来安値を更新。ＴＢグループ<6775>、阪神内燃機工業<6018>、インスペック<6656>、テクニスコ<2962>、エヌエフホールディングス<6864>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース