俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は7日、第22話が放送され、毛利家の外交僧・安国寺恵瓊が初登場した。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第22話は「播磨大誤算」。一度は播磨を手中に収めたかに見えた羽柴秀吉（池松壮亮）だったが、竹中半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も兵を挙げる…という展開。

荒木村重（トータス松本）は織田信長（小栗旬）から家臣の内応を疑われ、冷や汗。近江・安土城から摂津・有岡城に戻ると、荒木家与力・高山右近（市川知宏）と中川清秀（すがおゆうじ）が連れてきたのは安国寺恵瓊（立川談春）だった。

村重「これは一体、どういうことじゃ。まさか、通じとったのは、おまえらか…」「黙れ！わしは何も聞かん。何も知らんぞ」

恵瓊「どうやら、ご迷惑じゃったようじゃな。すぐに退散いたします。ただ、織田信長という男は、一度疑いをかけた者をやすやすと、許すようなお方であろうか。誤解されねばよいがのう」

1シーンのみながら、落語家の立川談春が存在感を発揮。今後の暗躍ぶりも期待される。

「安国寺恵瓊（あんこくじ・えけい）」の響きから「暗黒JK（あんこくじぇいけい）」の呼び名もあり、SNS上には「立川談春の怪演」「談春さん、怖っ」「最初に安国寺恵瓊のことを“暗黒JK”と呼んだ人、控えめに言って天才だと思う」「初めて知ったw」「よく考えつくなぁw」などの声が続出。オンエア終了後（7日午後9時）には「暗黒JK」が「X（旧ツイッター）」の国内トレンド20位に入るなど、反響を呼んだ。

次回は14日、第23話「さらば半兵衛」が放送される。