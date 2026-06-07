元ブラジル代表MFオスカルが日本のアウェーユニを着用

元ブラジル代表MFオスカルが日本代表のアウェーユニフォーム姿を自身のSNSで披露した。

ファンからも「どういうつながりだ？」と反響を呼んでいる。

日本は北中米ワールドカップ（W杯）に8大会連続8回目の出場を果たす。今大会で着用するユニフォームのアウェーは白を基調に虹色のピンストライプが特徴となっており、そのデザイン性の高さ国内外で注目を集めている。

そんな人気のユニフォームを元ブラジル代表MFオスカルが着用し、その姿を自身のインスタグラムで公開した。ファンからは「オスカル代表ユニ着てるのアツい」「えっチェルシーにいたオスカルさんじゃないか！？」「オスカルが日本ユニ着てくれてるの嬉しい」「懐かしすぎる」といったコメントも寄せられていた。

34歳のオスカルは現役時代にイングランド1部チェルシーの主力選手として活躍し、中国の上海海港などでもプレー。ブラジル代表で10番を背負ったこともある。昨年トレーニング中に倒れ、血管迷走神経性失神と診断された影響もあり、今季限りでの引退を表明していた。（FOOTBALL ZONE編集部）