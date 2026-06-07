千葉が新ユニフォームを発表

J1のジェフユナイテッド千葉は6月6日、2026-27シーズンに着用する新ユニフォームを発表した。

クラブの歴史を繋ぐ特別な決意が込められたデザインに、ファンから「これは珍しい柄だな」と反響を呼んでいる。

昨季のJ2で3位に入り、J1昇格プレーオフを制して昇格を果たした千葉。2026-27シーズンは、クラブのルーツでもある古河電工サッカー部が創部80周年を迎え、クラブ自体も創立35周年という大きな節目を迎える。17年ぶりとなるJ1リーグの舞台を戦うシーズンに向けて、特別なユニフォームがお披露目された。

クラブの公式Xによると、新ユニフォームは「偉大な先人たちへの敬意と、クラブカラーを纏い、誇りを持って戦います。ゼブラ軍団が歩んできた誇り高き足跡を、さらなる高み、そして輝かしい未来へと繋いでいく--。そんな確固たる決意を込めたユニフォームです」とのこと。

また、公式HPでも「Jリーグ開幕を控えた1991年。JR東日本および古河電工の共同出資による(株)東日本ジェイアール古河サッカークラブが誕生。最後となる1991-92日本サッカーリーグを東日本JR古河サッカークラブで戦ったユニフォームの特徴的だったスナップボタンを採用しました。真っ黄色のフクアリのスタンド。一体感を体現した昨年のプレーオフのシーンをイメージしてシャツ・パンツ・ストッキングをジェフイエロー1色で揃え、一体感を表現しました。ゴールキーパーは、hummelブランドとなって初となる緑を採用しました」とデザインについて説明している。

SNS上では「アウェイがかっこいい」「リアルゼブラ柄」「これは珍しい柄だな」「クラブと地域の色があって素晴らしいです」「ハイセンス」「これはいいデザイン！」「アフリカの国の代表ユニみたい」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）