『コナン』登場のプリキュア正体は怪盗キッド 闇バイト使った真犯人…一緒に協力して捕まえる
アニメ『名探偵コナン』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜午後6時〜）が6日、放送された。『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜午前8時30分〜）とコラボレーションした特別エピソード「はなまるな真実アンサー」で、登場したキュアアンサーの正体は変装した怪盗キッドだった。そして、キュアアンサー（怪盗キッド）とコナン君は協力して真犯人を捕まえた。
【画像】怪盗キッドが変装したプリキュア（笑）公開された場面カット
これは5月31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが登場し、本日6日放送の『コナン』にキュアアンサーが登場する『プリキュア』と『コナン』のコラボ放送企画。それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現した。
本日放送の『名探偵コナン』特別回「はなまるな真実アンサー」は、少年探偵団が連続宝石強盗事件を“キュアット解決”する物語。米花町で多発する連続宝石強盗事件を知った歩美は、夢中になっているアニメ『プリキュア』のストーリーと重ね合わせ、「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と張り切る。
次の標的と噂される金子宝石店で、コナンたち少年探偵団は警備をすることに。怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付くストーリーが展開された。
警察が逮捕した盗賊団は「闇バイト」で集められた人たちで、真犯人は別にいることが判明。急いで金子宝石店に向かうと、真犯人がおり、コナン君たちが捕まえようとすると、そこにキュアアンサーが登場。
真犯人2人のうち、1人はキュアアンサーが成敗したが、もう1人は拳銃を使いキュアアンサーが大ピンチに。そんなピンチにコナン君が腕時計型麻酔銃を犯人に撃ち、キュアアンサーを救った。
そしてキュアアンサーの正体は、まさかの怪盗キッドで、盗賊団が以前、怪盗キッドを真似した劇場型犯行をしたために、懲らしめるために現場に駆け付けたことが判明した。
しかし、歩美ちゃんは『プリキュア』が出現したと信じており、コナン君と怪盗キッドは「子どもの夢を守る為に」と共闘し、「真実はいつも一つ！これが！私たちの！俺たちの！アンサーだ！コナキュア！ダブル！フライング・スペクトル！ウィズ、サッカーボール！」「いえっけえええ〜！」と逃げる犯人にサッカーボールなどを当てて捕まえた。
【画像】怪盗キッドが変装したプリキュア（笑）公開された場面カット
これは5月31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが登場し、本日6日放送の『コナン』にキュアアンサーが登場する『プリキュア』と『コナン』のコラボ放送企画。それぞれ放送局とアニメ制作会社が異なる2つのアニメで、垣根を越えた名探偵コラボが実現した。
次の標的と噂される金子宝石店で、コナンたち少年探偵団は警備をすることに。怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付くストーリーが展開された。
警察が逮捕した盗賊団は「闇バイト」で集められた人たちで、真犯人は別にいることが判明。急いで金子宝石店に向かうと、真犯人がおり、コナン君たちが捕まえようとすると、そこにキュアアンサーが登場。
真犯人2人のうち、1人はキュアアンサーが成敗したが、もう1人は拳銃を使いキュアアンサーが大ピンチに。そんなピンチにコナン君が腕時計型麻酔銃を犯人に撃ち、キュアアンサーを救った。
そしてキュアアンサーの正体は、まさかの怪盗キッドで、盗賊団が以前、怪盗キッドを真似した劇場型犯行をしたために、懲らしめるために現場に駆け付けたことが判明した。
しかし、歩美ちゃんは『プリキュア』が出現したと信じており、コナン君と怪盗キッドは「子どもの夢を守る為に」と共闘し、「真実はいつも一つ！これが！私たちの！俺たちの！アンサーだ！コナキュア！ダブル！フライング・スペクトル！ウィズ、サッカーボール！」「いえっけえええ〜！」と逃げる犯人にサッカーボールなどを当てて捕まえた。
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