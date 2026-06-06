磐田vsFC大阪 スタメン発表
[6.6 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(31-32位決定戦)第2戦](ヤマハ)
※16:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 13 阿部航斗
DF 3 森岡陸
DF 20 加藤大育
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 8 為田大貴
MF 9 渡邉りょう
MF 36 吉村瑠晟
MF 39 角昂志郎
MF 65 西岡健斗
FW 11 マテウス・ペイショット
控え
GK 28 西澤翼
DF 26 西久保駿介
DF 38 川口尚紀
DF 66 増田大空
MF 42 石塚蓮歩
FW 27 佐藤凌我
FW 56 奥田悠真
監督
三浦文丈
[FC大阪]
先発
GK 31 関沼海亜
DF 2 坂本翔
DF 6 舘野俊祐
DF 23 秋山拓也
DF 40 川上竜
MF 7 木匠貴大
MF 14 住田将
MF 15 福井和樹
MF 41 野瀬龍世
FW 29 菅原龍之助
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
控え
GK 1 菅原大道
DF 5 水口湧斗
DF 20 咲本大
DF 21 木村大輝
DF 25 桑子流空
MF 32 鳥山陽斗
MF 36 森村俊太
FW 10 久保吏久斗
FW 28 東家聡樹
監督
藪田光教
※16:00開始
主審:北沢倫章
<出場メンバー>
[ジュビロ磐田]
先発
GK 13 阿部航斗
DF 3 森岡陸
DF 20 加藤大育
DF 50 植村洋斗
MF 7 上原力也
MF 8 為田大貴
MF 9 渡邉りょう
MF 36 吉村瑠晟
MF 39 角昂志郎
MF 65 西岡健斗
FW 11 マテウス・ペイショット
控え
GK 28 西澤翼
DF 38 川口尚紀
DF 66 増田大空
MF 42 石塚蓮歩
FW 27 佐藤凌我
FW 56 奥田悠真
監督
三浦文丈
[FC大阪]
先発
GK 31 関沼海亜
DF 2 坂本翔
DF 6 舘野俊祐
DF 23 秋山拓也
DF 40 川上竜
MF 7 木匠貴大
MF 14 住田将
MF 15 福井和樹
MF 41 野瀬龍世
FW 29 菅原龍之助
FW 99 ヴィニシウス・ソウザ
控え
GK 1 菅原大道
DF 5 水口湧斗
DF 20 咲本大
DF 21 木村大輝
DF 25 桑子流空
MF 32 鳥山陽斗
MF 36 森村俊太
FW 10 久保吏久斗
FW 28 東家聡樹
監督
藪田光教