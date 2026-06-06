開催：2026.6.6

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 5 - 1 [アスレチックス]

MLBの試合が6日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとアスレチックスが対戦した。

アストロズの先発投手はピーター・ランバート、対するアスレチックスの先発投手はジャック・パーキンスで試合は開始した。

1回裏、4番 イサク・パレデス 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでアストロズ得点 HOU 3-0 ATH

3回裏、3番 クリスチャン・ウォーカー 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでアストロズ得点 HOU 4-0 ATH、4番 イサク・パレデス 5球目を打ってライトへの犠牲フライでアストロズ得点 HOU 5-0 ATH

6回表、4番 ブレント・ルーカー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 HOU 5-1 ATH

試合は5対1でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのピーター・ランバートで、ここまで5勝4敗0S。負け投手はアスレチックスのジャック・パーキンスで、ここまで2勝3敗3S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 11:52:14 更新