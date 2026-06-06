◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に中５日で先発し、初回は１死からトラウト、メックラーを連続三振を奪って無失点で切り抜けた。強打者トラウトからはカウント２―２から自慢のスプリットで三振を奪い、本拠地は大熱狂。初回から今季最速タイ１００・４マイル（約１６１・６キロ）をマークするなど、エンジン全開で３者凡退で切り抜けた。

メジャー移籍後初の３連勝と今季４勝目を狙う一戦。２回も完璧に抑え、上々の立ち上がり。渡米後最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマークした。

佐々木は先月３０日（同３１日）の本拠地・フィリーズ戦では６回途中３安打１失点、７奪三振の好投を見せ、今季最速の１００・４マイル（約１６１・６キロ）をマーク。だが、救援左腕のスコットが逆転されたため４勝目は逃していた。それでも試合後は「体の機能的にコンディションがどんどんよくなっている。オフからやってきたことがキャンプ、シーズンはじめの頃と、気づいたことを積み重ねてきて、その中で最後微調整したりしてうまくハマった」と充実感をにじませていた。

同じロサンゼルス都市圏を本拠地とする球団同士の「フリーウェー・シリーズ」。佐々木は同シリーズは今季２度目の登板で、１７日（同１８日）の敵地登板では、７回４安打１失点と圧倒していた。

前日に今季２度目の完全休養とした大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」でスタメン復帰した。１打席目は空振り三振に倒れた。