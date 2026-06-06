大阪桐蔭元主将・水本弦氏が解説…打撃に不可欠な捻転のつくり方

構えが変われば、結果が変わる。打撃は下半身で生み出した力を上半身、さらには指先、バットへと伝える。構えの段階で力をロスすれば、つくり出せるパワーも小さくなってしまう。大阪桐蔭で主将として甲子園春夏連覇を果たし、現役引退後は打撃に重点を置いた野球教室を運営する水本弦さんが、構え方のポイントを解説する。

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プロ野球の打者を見ていると、それぞれに個性があり、全く違う打ち方に見えるかもしれません。しかし、意識するポイントには共通点があります。そのうちの1つが、捻転や割れのつくり方です。

野球塾で小・中学生を指導していると、テークバックの時に肩と腰を一緒に捕手方向へ回す選手をよく見かけます。肩と腰が一緒に入ると、スイングする時も同じタイミングで回転してしまいます。これは、捻転と呼ばれる上半身と下半身のひねりができていない動きです。

大きな力を生み出すには、上半身は捕手方向、下半身は投手方向にひねって引っ張り合う形が大切です。この捻転が、打撃において「割れ」と表現されます。捻転ができていないと、変化球への対応も難しくなります。腰と肩が同時に前に出る打ち方になるため、タイミングを崩された時に体が突っ込んでしまいます。捻転ができていれば、下半身が前に出ても上半身が残っており、低めの球を拾ったり、ファウルで粘ったりできます。

テークバックで捻転をつくれる選手は、そのままの構え方で問題ありません。しかし、テークバックで肩と腰を一緒にひねってしまう選手には、最初から捻転をつくる形を勧めています。具体的には、左打者であれば、左肩を捕手方向、右腰を投手方向へひねった状態で投球を待ちます。この構え方にすると、テークバックで右肩が入りすぎる動きを防ぎやすくなります。背中が張る感覚があると、正しく構えられている目安です。

メジャーリーグでは、踏み込む足（左打者の右足）の膝を投手側に向けて構える打者も多く見られます。これは、テークバックで肩と腰が一緒に入る動きを防ぎ、捻転をつくる目的があります。構えは打撃のスタート地点です。軽視されがちですが、大切にしてほしいポイントです。（水本弦 / Gen Mizumoto）