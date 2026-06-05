新しい習慣や良い習慣を定着させるには、どうすればいいのか。スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長の星友啓さんは「行動を起こすまでの手間が習慣化を阻む。20秒の手間を増減させるだけで、意志力を使わずに自分をコントロールできるようになる」という――。

※本稿は、星友啓『スタンフォード大学オンライン高校の校長が教える 世界の研究に基づいた 勉強法大全』（KADOKAWA）を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Olga Yastremska ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Olga Yastremska

■「めんどくさい」という脳の壁を操る

ハーバード大学の人気講義をベースにした世界的ベストセラー『幸福優位7つの法則』。著者のショーン・エイカーは、ギターの練習を習慣にしようとしましたが、何度やっても三日坊主で終わってしまいました。

その理由は、ギターがクローゼットの中にあったからです。練習するには、「クローゼットまで歩く→ドアを開ける→ケースを取り出す→ケースを開ける」という手間が必要で、これには20秒かかりました。しかし、このたった20秒の手間が、脳にとっては「めんどくさい」という巨大な壁になっていたのです。

そこで彼はギタースタンドを買い、リビングにギターを出しっぱなしにしました。すると、すぐに手に取れるようになり、練習が毎日続くようになったのです。これが「20秒ルール」です。

人間は本能的にラクを求める生き物です。行動経済学では、行動を起こすまでの手間を「摩擦（フリクション）」や「反応努力」と呼びます。

やりたい良い習慣（勉強）については、この手間を20秒減らす。逆に、やめたい悪い習慣（スマホ、ゲーム）については、手間を20秒増やす。たったこれだけの調整で、意志力を使わずに自分をコントロールできるようになります。

■テクノロジーと行動の摩擦

近年では、アプリやSNSがいかにこの「摩擦ゼロ」を利用して私たちの時間を奪っているかが指摘されています。スマホのロック解除からアプリ起動まで数秒もかかりません。だから私たちは無意識に使ってしまうのです。

逆に、行動分析学の研究では、必要な労力（レバーを押す重さなど）をわずかに増やすだけで、その行動の頻度が劇的に下がることが実験レベルから証明されています。

実践ステップ

良い習慣の手間を減らす（勉強）

● 20秒減らす：教科書とノートは机の上に開きっぱなしにして寝る。

● 筆記用具：すぐ書けるペンを机に出しておく。

● アプリ配置：スマホのホーム画面の1ページ目に学習アプリを置く。

悪い習慣の手間を増やす（スマホ・ゲーム）

● 20秒増やす：勉強中はスマホを別の部屋に置く（取りに行くのに20秒かかる）。

● 電源オフ：スマホの電源を切る、または「おやすみモード」にする。

● ログアウト：SNSアプリから毎回ログアウトする（パスワード入力の手間を作る）。

● 隠す：ゲームのコントローラーや漫画を、棚の奥や箱の中にしまう。

写真＝iStock.com／tulcarion ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tulcarion

■意志力を使わずに「自動操縦」で動く

学校からの帰り道、ダイエット中なのに気づいたらコンビニで唐揚げを買っていた……なんて経験はありませんか？ 「買わないぞ」と決めていたはずなのに、店の看板（合図）を見た瞬間、体が勝手に動いてしまう。

これは悪い習慣の例ですが、この「脳の自動反応」を逆手にとって、良い習慣を作る最強のテクニックが「If‐Thenプランニング」です。

If‐Thenプランニングは、「もし（If）Xという状況になったら、その時は（Then）Yという行動をする」と事前に決めておく方法です。

私たちの脳は、「やるぞ！」という意志の力だけで行動するのは苦手です。意志の力は電池のように消耗してしまうからです。しかし、「条件（If）」と「行動（Then）」をセットで決めておくと、脳はその条件が来た瞬間に、考えることなく反射的に行動できるようになります。

■目標達成率が2倍から3倍になる「黄金基準」

If‐Thenプランニングの効果は、行動科学の世界では「ゴールデンスタンダード」と呼ばれるほど強力です。ニューヨーク大学のゴルヴィツァー博士らの研究によると、ただ目標を立てるだけの人に比べて、If‐Thenプランニングを作った人は、目標達成率が2倍から3倍も高くなることがわかっています。

さらに、2025年の最新研究では、このIf‐Thenプランニングに「イメージ（脳内リハーサル）」を組み合わせることで、新しい習慣が定着しやすくなることが示されました。

また、この手法は「勉強を始める」ことだけでなく、「誘惑に勝つ」ことにも有効です。事前に「もしスマホを見たくなったら、深呼吸をする」と決めておくだけで、脳は衝動をコントロールしやすくなります。

実践ステップ

勉強開始の「If‐Then」の基本の型「もし［いつ・どこで・どんな状況］になったら、その時は［具体的な行動］をする」を作る。

（例：「もしお風呂から上がって髪を乾かしたら、その時はすぐに英単語帳を開く」「もし朝の電車で座れたら、その時はリスニング音声を聞く」など）

トラブル回避の「If‐Then」を作る。（例：「もしわからない問題にあたってイライラしたら、その時は3分だけ答えを見て解説を読む」「もし友達からLINEが来たら、その時は『今勉強中だから後で返すね』とスタンプを一つだけ送る」など）

アドバイス

欲張って一度にたくさんのIf‐Thenを作らないこと。まずは「一つ」だけ決めて、それが無意識にできるようになるまで続けてください。「お風呂上がり＝単語帳」のように、脳に回路ができるまで反復しましょう。

■「66日」で努力は不要になる

「新しいことを習慣にするには21日かかる」という話を聞いたことがあるかもしれません。しかし、最新の研究では、これは少し楽観的すぎることがわかっています。

ロンドン大学の研究によると、新しい行動が「無意識にできる（自動化する）」ようになるまでの平均期間は66日でした。

66日と聞くと長く感じるかもしれませんが、ずっと同じ辛さが続くわけではありません。

写真＝iStock.com／HAKINMHAN ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／HAKINMHAN

反発期（最初の数週間）：脳が変化を嫌がって全力で抵抗してくる時期。ここが一番辛いですが、「脳が抵抗するのは当たり前」と知っていれば乗り越えやすくなります。

不安定期：少し慣れてきたけど、油断するとサボってしまう時期。ここで「If‐Thenプランニング」が役立ちます。

倦怠期・定着期：マンネリ化してきますが、同時に「やらないと気持ち悪い」という感覚が生まれてきます。ここまで来れば勝ちです。

■1日サボっても大丈夫

星友啓『スタンフォード大学オンライン高校の校長が教える 世界の研究に基づいた 勉強法大全』（KADOKAWA）

とても重要なのが「途中で1日くらいサボっても、習慣化の失敗にはならない」ということです。完璧主義になりすぎて「昨日できなかったから、もうダメだ」と諦めてしまうのが一番の敵です。

神経科学的には、同じ行動を繰り返すことで脳内の神経回路に「ミエリン」という物質が巻きつき、情報の伝わる速さが最大100倍になることがわかってきています。

これが「努力しなくてもできる」状態の正体です。この状態を作るには、とにかく「しつこく続ける」ことが唯一の道です。

実践ステップ

スケジューリングの技術：手帳やカレンダーアプリに、学校の時間割と同じように「勉強時間」を書き込む。（例：「19〜20時：数学」とブロックする）

リズムを守る：できるだけ毎日「同じ時間」にやる。

例外ルールを作る：「どうしても疲れている日は、◯◯だけでOKとする」という逃げ道を用意する。

アドバイス

習慣化のコツは勉強を「空いた時間にやるもの」ではなく「すでに決まった予定」として扱うこと。習慣化するまでは、打ち合わせや授業のようにしっかりと予定表に組み込みましょう。

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星 友啓（ほし・ともひろ）

スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長

1977年生まれ。2001年東京大学卒業。2008年Stanford大学修了後、同大学哲学部講師として論理学で教鞭をとり、 2016年よりスタンフォード・オンライン・ハイスクールの校長に就任。日本では慶應義塾大学特別招聘教授、横浜市立大学特任教授を務めている。著書に『スタンフォード式 生き抜く力』『脳科学が明かした！結果が出る最強の勉強法』などがある。

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（スタンフォード大学・オンラインハイスクール校長 星 友啓）