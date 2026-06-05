山形県鶴岡市では庄内三大祭りの一つ大山犬祭りがきょう行われ、神輿や山車行列が地域を練り歩きました。

【写真を見る】庄内三大祭りの一つ「大山犬祭り」開催 時代衣装の子どもたちが練り歩く 高さ5メートル超の山車が魅了！（山形・鶴岡市）

庄内三大祭りの一つの大山犬祭りは鶴岡市大山地区で３００年以上続く椙尾神社の例大祭です。

犬祭りの犬は、昔地区の神社の裏山に住み着いていた化け物を退治したとされる「メッケ犬」に由来します。

今年はおよそ８００人が祭りに参加し、メッケ犬伝説にちなみ振袖で着飾った女の子や可愛らしい時代衣装をまとった子どもたちも町内を練り歩きます。

この犬祭りのフィナーレは、高さ５メートルを超える「からぐり山車」。毎年作りかえる山車の迫力が祭りをより一層盛り上げます。

また担ぎ手には酒が振舞われ、祭りは熱を増していました。

■見に来た人は

見に来た人は「藤島の方に住んでいる。孫が今参加しているので（見に来た）。盛大ですね。（祭りを見ていると）春が来てもう夏に入るのかなと感じる」

見に来た人は「華やかでとても素敵だなと思った。古くからの伝統的ないろいろ受け継がれてきているとても大切なお祭りだと思う。きょうも天気が良くて良かった」

地元を救ったメッケ犬に感謝する大山犬まつり。庄内ではいよいよ本格的な夏が始まります。