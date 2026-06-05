news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「弁当200個“無断キャンセル” 指定場所現れず…着信拒否」についてお伝えします。

◇ ◇ ◇

「大量注文（100個）ご連絡無し。当日キャンセルがありました」「この様な事をされますと潰れてしまいます」

3日前、SNSに投稿された悲痛な声。3000件以上のコメントがつく反響を呼びました。

“無断キャンセル”の被害にあったのは、新潟市内で宅配専門の弁当店を営む燕亜紗美さんです。

あっちゃん弁当 燕亜紗美さん

「こういうのを入れたら喜んでくれるかなとか、そういうことを考えながら毎回作るんです」

おかずなどは客の要望にも応える弁当。先月、女性から「会合の後にお酒を飲みながら食べるためにお願いしたい」と注文の電話が入りました。その数、100個。先月29日が引き渡し日となっていました。

あっちゃん弁当 燕亜紗美さん

「（受け取り場所に）いらっしゃらなくて、日にちを勘違いしたのかなってお電話して、最後は着信拒否された」

当日、指定された駐車場まで弁当を持っていきましたが、女性は現れず、電話もつながらない「無断キャンセル」です。

あっちゃん弁当 燕亜紗美さん

「『（電話で）お酒を飲む会なのでおつまみのようなお弁当』って言われて、希望のお弁当を作った」

この日はそれだけではありませんでした。

同じ日の1時間後に渡す予定だった100個の注文も無断キャンセルされたのです。被害は、あわせて弁当200個。材料費などに10万円ほどをかけていました。

あっちゃん弁当 燕亜紗美さん

「容器が値段が上がっているだけじゃなくて、ない。食材も買ってガソリンも宅配なので使って、それでの廃棄だったので正直きつい。かなりきつかったですね」

知り合いの飲食店の協力もあって、130個は無償で配ることができましたが、70個は廃棄するしかなかったといいます。