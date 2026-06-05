テレ東、1700人分の視聴者プレゼントの未発送を発表 謝罪「深く反省する」3000円のQUOカードで抽選実施へ
テレビ東京は5日、同局が放送している番組『種から植えるTV』（毎週日曜 前11：30）で、視聴者プレゼントの抽選・発送が一定の期間、行われていなかったことが判明したと公式サイトで発表した。担当部署のミスとチェック体制の不備が原因とし、該当する放送回数は計170回、1700人分に上ると明らかにした。
【画像】『※女性は見ないでください』テレ東の謎番組の放送内容
サイトによると、番組では応募者の中から毎週当選者を選定しプレゼントを発送すべきところを、2022年6月から26年3月までの放送回について、大半の期間で発送が行われていなかった。
該当する放送回数は計170回、1700人分に上るという。このうち、22年6〜9月、23年4月〜24年2月、24年4〜9月の放送分は、応募データがシステムの設定によって自動消去されていた期間があった。
今後の対応については、応募データが現存している期間分について、当選枠を本来の3倍に拡大。「相当分の賞品（3000円のQUOカード）」を用意し、抽選・発送を行う。 応募データが削除されていた期間についても、同様に3倍の当選枠の賞品（3000円のQUOカード）を用意する。「こちらは番組ホームページから改めて募集を実施いたしますの で、ご応募いただければ幸いです」としている。
自動削除された期間の応募データに入力した項目は、名前・住所・電話番号・メールアドレス・性別・生年月日・職業で「応募データの外部への漏えいはございません」としている。
再発防止策についても発表。関係部署で、抽選・発送の実施状況を組織的に確認・チェックするフローを新たに設け、管理体制を強化するほか、プレゼントの発送が適切になされているか、同局の全てのプレゼント企画で、定期的な検証を実施する。
同局は「改めまして、ご応募いただいた視聴者の皆様、番組関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお かけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
『種から植えるTV』は、毎週日曜午前11時30分から放送している。農家の仕事を手伝い、普段何気なく食べている野菜や果物がどのように植えられ、どう育てられているのかを学ぶファームバラエティ番組となっている。
【画像】『※女性は見ないでください』テレ東の謎番組の放送内容
サイトによると、番組では応募者の中から毎週当選者を選定しプレゼントを発送すべきところを、2022年6月から26年3月までの放送回について、大半の期間で発送が行われていなかった。
今後の対応については、応募データが現存している期間分について、当選枠を本来の3倍に拡大。「相当分の賞品（3000円のQUOカード）」を用意し、抽選・発送を行う。 応募データが削除されていた期間についても、同様に3倍の当選枠の賞品（3000円のQUOカード）を用意する。「こちらは番組ホームページから改めて募集を実施いたしますの で、ご応募いただければ幸いです」としている。
自動削除された期間の応募データに入力した項目は、名前・住所・電話番号・メールアドレス・性別・生年月日・職業で「応募データの外部への漏えいはございません」としている。
再発防止策についても発表。関係部署で、抽選・発送の実施状況を組織的に確認・チェックするフローを新たに設け、管理体制を強化するほか、プレゼントの発送が適切になされているか、同局の全てのプレゼント企画で、定期的な検証を実施する。
同局は「改めまして、ご応募いただいた視聴者の皆様、番組関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をお かけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
『種から植えるTV』は、毎週日曜午前11時30分から放送している。農家の仕事を手伝い、普段何気なく食べている野菜や果物がどのように植えられ、どう育てられているのかを学ぶファームバラエティ番組となっている。