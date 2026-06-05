経済産業省は、創業家が経営に影響力を持つ「ファミリー企業」が適切なガバナンス（企業統治）の下で、持続的な成長を促すための指針を初めて策定した。

主に地域経済の担い手となる中堅企業を念頭に、事業承継に向けたルール作りなどに生かしてもらう。

近く公表する指針では、「後継者に求められる資質や経験、育成計画をあらかじめ策定」することや、親子間でのトラブルを避けるため、「後継者と、承継後の先代の役割について、あらかじめルールを定めておく」ことなどを推奨する。

また、創業家出身の社員については、入退社や役員への登用に当たり一定の要件を課すなどして、他の従業員と不合理な差が生じないようにすることが、従業員の意欲向上につながるとしている。

ファミリー企業は、迅速な意思決定や長期的な視点での経営がしやすいといった強みがある。一方、非上場の企業も多く、金融機関や投資家など外部の関与が少ない企業もあり、一族間の対立でガバナンス不全に陥るリスクもある。ルールの文書化が進んでいなかったため、経産省は昨年３月に有識者会議を設け、策定に向けた議論を進めていた。