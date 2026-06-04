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身近にいる「人の気持ちがわからない人」の心理とは？傷つけられないために知っておきたい7つの特徴

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【必見】人の気持ちがわからない人の心理・特徴7選／平気で心を傷つけてくる理由がこれだ！」と題した動画を公開した。動画では、職場や友人関係において平気で人を傷つける「人の気持ちがわからない人」の心理構造と、その背景にある7つの特徴について解説している。



Ryota氏はまず、「人の気持ちがわからない人」の根本的な特徴として、「自分と相手を置き換えられない」ことを挙げる。通常、人は成長とともに他者にも心があることを学び協調性を身につけるが、彼らは相手の立場に立って考えることができず、あくまで自分主体の考えに偏ってしまうと説明する。



さらに、心理学の観点から「コンストラクト（物事を判断するレンズ）の幅が狭い」という特徴に言及する。世の中を善悪や良し悪しといった極端な枠組みでしか見られず、柔軟な見方ができないため、自分の価値観に合わない相手を全否定してしまう傾向があるとした。また、感受性が低く、相手の置かれた状況や立場を理解せずに、自分の思ったことを一方的にぶつけて迷惑をかけてしまうと指摘した。



加えて、「不安すぎて余裕がない」「精神年齢が低い」「自己中心性が高い」といった特徴も解説。心に余裕がない人は、他者への配慮よりも自身の不安を解消することを優先し、他者に対する迎合や引きこもり、あるいは八つ当たりなどの「攻撃」に転じやすいという。また、精神年齢の低い人は、自分の欲求が通って当然と考えており、思い通りにならないと不機嫌な態度で周囲を振り回す。そして、自分が悪いという現実を拒否する「他責思考」に陥り、上手くいかない人生の要因を他者や環境のせいにして恨みつらみを募らせていくと語った。



Ryota氏は、こうしたタイプの人に「理解してもらおう」と歩み寄っても、プライドの高さから素直に助けを求めることができないため、結果的に利害関係でしか接することが難しくなると結論付けた。平気で人を傷つける行動の裏には、自分を守るためのいびつな自己愛と未熟さが隠されており、被害に遭わないためには物理的・心理的に距離を取る防衛策が不可欠であると言える。