「たんじょびィ おめでと」ケーキの新作グッズが登場！ 『ハリポタ』スタジオツアー東京で6．8から
映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる、ワーナーブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ ハリー・ポッター（以下、スタジオツアー東京）は、6月8日（月）から、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』で描かれた、ハリーの忘れられない誕生日を象徴するバースデーケーキをモチーフにした「ハリー・ポッター バースデーコレクション」の新アイテムを発売。さらに、スタジオツアー東京では7月31日のハリーの誕生日に合わせ、バースデーケーキのデザインそのままのミニサイズのケーキを7月18日（土）から期間限定で販売する。
【写真】「ハリー・ポッター バースデーコレクション」一覧
■アパレルや雑貨が登場
昨年人気を得た「ハリー・ポッター バースデーコレクション」に新アイテムが登場。素質のある11歳の魔法使いが入学を認められるホグワーツ魔法魔術学校。ハリー・ポッターがその入学許可証を受け取ったのは11歳の誕生日だった。
ハグリッドから自分が魔法使いであることを告げられ誕生日祝いとして贈られる、スペルを間違えたピンク色のバースデーケーキ。不格好な文字からは、ハグリッドの不器用ながらも温かな優しさが感じられ、ピンクとグリーンのキュートな配色から人気も高い印象的なモチーフだ。
コレクションとして初めて発売した昨年のラインナップに引き続き、アパレルや雑貨を中心に日常の中でも『ハリー・ポッター』の世界観が楽しめるアイテムを展開。
ハグリッド手作りのケーキ、「HAPPEE BIRTHDAE HARRY」の文字が大胆にあしらわれたスピリットジャージーや、肌ざわりのよいパジャマセット、デスクワークでも活躍しそうなカップ＆ストローなどがラインナップとなっている。
さらに、スタジオツアー東京内の「フロッグカフェ」ではハリーの誕生日をお祝いするお土産にもぴったりの「ハリーのバースデーケーキ」を、7月18日（土）から7月31日（金）までの期間限定で販売する。かわいらしいミニサイズのケーキは丁寧にラッピング。ハグリッドがハリーに手渡したボックスをイメージし、特別感あふれるデザインに仕上げた。
「ハリー・ポッター バースデーコレクション」は、一部商品のみ6月7日（日）から、ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパンで先行発売。6月8日（月）から、スタジオツアーショップ、ハリー・ポッター ショップ 原宿、ハリー・ポッター ショップ 赤坂で発売。
■アパレルや雑貨が登場
昨年人気を得た「ハリー・ポッター バースデーコレクション」に新アイテムが登場。素質のある11歳の魔法使いが入学を認められるホグワーツ魔法魔術学校。ハリー・ポッターがその入学許可証を受け取ったのは11歳の誕生日だった。
ハグリッドから自分が魔法使いであることを告げられ誕生日祝いとして贈られる、スペルを間違えたピンク色のバースデーケーキ。不格好な文字からは、ハグリッドの不器用ながらも温かな優しさが感じられ、ピンクとグリーンのキュートな配色から人気も高い印象的なモチーフだ。
コレクションとして初めて発売した昨年のラインナップに引き続き、アパレルや雑貨を中心に日常の中でも『ハリー・ポッター』の世界観が楽しめるアイテムを展開。
ハグリッド手作りのケーキ、「HAPPEE BIRTHDAE HARRY」の文字が大胆にあしらわれたスピリットジャージーや、肌ざわりのよいパジャマセット、デスクワークでも活躍しそうなカップ＆ストローなどがラインナップとなっている。
さらに、スタジオツアー東京内の「フロッグカフェ」ではハリーの誕生日をお祝いするお土産にもぴったりの「ハリーのバースデーケーキ」を、7月18日（土）から7月31日（金）までの期間限定で販売する。かわいらしいミニサイズのケーキは丁寧にラッピング。ハグリッドがハリーに手渡したボックスをイメージし、特別感あふれるデザインに仕上げた。
「ハリー・ポッター バースデーコレクション」は、一部商品のみ6月7日（日）から、ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパンで先行発売。6月8日（月）から、スタジオツアーショップ、ハリー・ポッター ショップ 原宿、ハリー・ポッター ショップ 赤坂で発売。