◇ナ・リーグ ドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月3日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第4打席も快音を響かせ、4試合連続となるマルチ安打をマークした。

5−0の6回1死一塁で迎えた第4打席は相手2番手・クラークに対し、3ボール1ストライクからの5球目、内角高めのカットボールを右前に運びHランプを灯した。4打席すべて出塁し、マルチ安打は4試合連続となり、打率もちょうど・300となった。

初回の第1打席は二塁への内野安打を放って7試合連続安打をマークした。3回の第2打席は四球で出塁すると、次打者・パヘスの二塁打で三進。さらに3番・フリーマンの適時打で生還した。4回1死二塁の第3打席も四球を選んで出塁した。

投げては5回まで相手打線をわずか1安打に抑え、無失点。NHK BSで解説を務めた山下大輔氏は「相手チームの選手はこの選手は一体何者なんだと思っているでしょうね」と語った。

登板した試合では同20日（同21日）のパドレス戦、27日（同28日）のロッキーズ戦で本塁打を放っており、3登板連続となる11号にも期待がかかる。

この日の試合前、ロバーツ監督は「今日は投打両面で全力を出し切って、明日は休養日にできると考えている」と二刀流でフル回転してもらい、4日（同5日）は休養を与える方針を明かしている。