ミュージカル『新テニスの王子様』キャスト発表 メダノレ役は當間ローズ、実の弟・當間ランも出演
ミュージカル『新テニスの王子様』The Final Stageの出演キャスト＆ビジュアルが解禁された。公演は10月2日より、東京・大阪・岐阜にて上演される。
【写真】顔＆ビジュアル完全再現！『テニミュ』全28人のソロビジュアル
前作ミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stageから始まった「U-17 WORLD CUP (アンダーセブンティーン ワールドカップ)」の決勝戦“日本vsスペイン”。今作は、前作で途中まで描かれたS1(シングルス1)の試合の続きから始まる。
緊迫の試合を演じる徳川カズヤ役・小野健斗と、アントニオ・ダ・メダノレ役・當間ローズに加え、もう一人のメダノレ役に、當間ローズの実の弟・當間ランの出演が決定した。
そして、ついに越前リョーマvs越前リョーガの真剣勝負が始まり、新テニミュを牽引してきた今牧輝琉と井澤勇貴が、ラストを飾る白熱の戦いを演じる。
さらに、日本代表の監督・三船入道役に、本公演は新テニミュThe First Stage以来の出演となる岸祐二、スペイン代表の監督・越前南次郎役に、ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 全国大会 青学vs立海 後編以来の本公演出演となる上島雪夫、東京凱旋公演のみ出演するキャストなど、新テニミュのラストを飾る豪華顔ぶれが勢ぞろいする。
■公演情報
脚本／演出：上島雪夫
作詞：三ツ矢雄二
音楽：兼松衆
振付：上島雪夫／井餘田修
出演：日本代表 越前リョーマ役：今牧輝琉、跡部景吾役：高橋怜也、遠山金太郎役：粟野准斗、平等院鳳凰役：佐々木崇、徳川カズヤ役：小野健斗、鬼十次郎役：岡本悠紀、入江奏多(Wキャスト)：相葉裕樹／泰江和明、大曲竜次役：畠山遼、越知月光役：楚南慧、毛利寿三郎役：丸山龍星
スペイン代表：アントニオ・ダ・メダノレ役：當間ローズ、フリオ・ロマン役：古谷大和、マルス・デ・コロン役：Toki、シルバ・セラ・バンビエーリ役：Alec、ロミオ・フェルナンデス役：Sion、セダ役：湊丈瑠、越前リョーガ役：井澤勇貴、もう一人のメダノレ役：當間ラン
ドイツ代表：Q・P 役：パース・ナクン、手塚国光役：手島章斗
フランス代表：ティモテ・モロー 役：ジェレミー・クロディス、プランス・ルドヴィック・シャルダール役：DION
監督：三船入道役：岸祐二、越前南次郎役：上島雪夫
凱旋公演出演：幸村精市役：藤田浩太朗、真田弦一郎役：吉田共朗、柳蓮二役：梶田拓希
テニミュボーイズ：明石侑成、石川蓮恩、藤田倖羽
東京公演：2026年10月2日(金)〜10月12日(月・祝)Kanadevia Hall
大阪公演：2026年10月17日(土)〜10月25日(日)ＳｋｙシアターＭＢＳ
岐阜公演：2026年10月30日(金)〜11月1日(日)土岐市文化プラザ サンホール
東京凱旋公演：2026年11月6日(金)〜11月15日(日)Kanadevia Hall
【写真】顔＆ビジュアル完全再現！『テニミュ』全28人のソロビジュアル
前作ミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stageから始まった「U-17 WORLD CUP (アンダーセブンティーン ワールドカップ)」の決勝戦“日本vsスペイン”。今作は、前作で途中まで描かれたS1(シングルス1)の試合の続きから始まる。
そして、ついに越前リョーマvs越前リョーガの真剣勝負が始まり、新テニミュを牽引してきた今牧輝琉と井澤勇貴が、ラストを飾る白熱の戦いを演じる。
さらに、日本代表の監督・三船入道役に、本公演は新テニミュThe First Stage以来の出演となる岸祐二、スペイン代表の監督・越前南次郎役に、ミュージカル『テニスの王子様』3rdシーズン 全国大会 青学vs立海 後編以来の本公演出演となる上島雪夫、東京凱旋公演のみ出演するキャストなど、新テニミュのラストを飾る豪華顔ぶれが勢ぞろいする。
■公演情報
脚本／演出：上島雪夫
作詞：三ツ矢雄二
音楽：兼松衆
振付：上島雪夫／井餘田修
出演：日本代表 越前リョーマ役：今牧輝琉、跡部景吾役：高橋怜也、遠山金太郎役：粟野准斗、平等院鳳凰役：佐々木崇、徳川カズヤ役：小野健斗、鬼十次郎役：岡本悠紀、入江奏多(Wキャスト)：相葉裕樹／泰江和明、大曲竜次役：畠山遼、越知月光役：楚南慧、毛利寿三郎役：丸山龍星
スペイン代表：アントニオ・ダ・メダノレ役：當間ローズ、フリオ・ロマン役：古谷大和、マルス・デ・コロン役：Toki、シルバ・セラ・バンビエーリ役：Alec、ロミオ・フェルナンデス役：Sion、セダ役：湊丈瑠、越前リョーガ役：井澤勇貴、もう一人のメダノレ役：當間ラン
ドイツ代表：Q・P 役：パース・ナクン、手塚国光役：手島章斗
フランス代表：ティモテ・モロー 役：ジェレミー・クロディス、プランス・ルドヴィック・シャルダール役：DION
監督：三船入道役：岸祐二、越前南次郎役：上島雪夫
凱旋公演出演：幸村精市役：藤田浩太朗、真田弦一郎役：吉田共朗、柳蓮二役：梶田拓希
テニミュボーイズ：明石侑成、石川蓮恩、藤田倖羽
東京公演：2026年10月2日(金)〜10月12日(月・祝)Kanadevia Hall
大阪公演：2026年10月17日(土)〜10月25日(日)ＳｋｙシアターＭＢＳ
岐阜公演：2026年10月30日(金)〜11月1日(日)土岐市文化プラザ サンホール
東京凱旋公演：2026年11月6日(金)〜11月15日(日)Kanadevia Hall