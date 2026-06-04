求愛拒まれベトナム女性を13時間監禁→通報に逆上し街を徘徊→通りすがりの女子高生を殺害　23歳男の衝撃手口を検察が解明【韓国】

韓国で面識のない女子高生を殺害した容疑で逮捕された23歳男チャン・ユンギが、性的暴行を目的に計画的な犯行に及んでいたことがわかった。検察は、チャン・ユンギが昨年、地域児童センターで社会服務要員として勤務しながら女子中学生を盗撮していた事実も確認した。

【写真】警察が公開したチャン・ユンギの身元情報

光州（クァンジュ）地検・刑事3部（キム・ジニ部長検事）は6月2日、チャン・ユンギを性暴力犯罪の処罰等に関する特例法上の強かん等殺人の疑いなどで起訴したと発表した。

検察はチャン・ユンギの勾留期間を延長し、補完捜査を行った末に、同氏が性的暴行を目的に犯行に及んだと結論付けた。

検察が適用した強かん等殺人罪は、死刑または無期懲役のみが科される。性的暴行行為自体が未遂に終わったとしても、その過程や直後に被害者を殺害していれば強かん殺人罪が成立する。

検察によると、チャン・ユンギは先月5日午前0時10分ごろ、光州広域市光山区月桂洞（クァンサング・ウォルゲドン）の路上で面識のない高校2年生の女子生徒を15分ほど尾行した後に拉致しようとしたが、被害者が強く抵抗したため刃物を振り回して殺害した。

チャン・ユンギは女子高生を殺害する過程で、悲鳴を聞いて助けに来た高校2年生の男子生徒にも刃物を振り回した。

検察は、チャン・ユンギの車のドライブレコーダーや携帯電話の再解析、自宅などの家宅捜索、司法解剖医への面談などを経て、強かん等殺人の容疑を立証する証拠を多数確保した。

この過程で、チャン・ユンギが地域児童センターで社会服務要員として働いていた昨年6〜7月、女子中学生の身体の一部を7回にわたって盗撮していた事実も突き止めた。

警察も事件当日、チャン・ユンギの自宅からバラバラに損壊されたリアルドール（人間を模した成人向け玩具）を確保し、捜査初期から性犯罪との関連性を検討していた。

しかし、チャン・ユンギが警察の調べに対し「“極端な選択”を決意し、突発的に及んだ犯行」と繰り返し主張し、リアルドールの損壊は廃棄のために容積を減らしただけだと述べたため、性的暴行の目的を立証できなかった。

事件を引き継いだ検察は、大検察庁の統合心理分析を経て、チャン・ユンギの主張は信憑性が低いという事実を確認した。

チャン・ユンギは女子高生の首を絞めて殺害しようとしたが、被害者が抵抗したため刃物を使ったと主張した。

しかし、司法解剖医の所見を分析した検察は、チャン・ユンギが嘘をついていると判断した。通常、首を絞められた被害者に見られる鬱血が、亡くなった女子高生からは観察されなかったからだ。

検察はまた、チャン・ユンギが背後から首を掴む方法で被害者を制圧し、駐車されていた車の方へ連れて行こうとした点も確認した。これは、女子高生殺害の2日前にチャン・ユンギがベトナム国籍の女性A氏（20）を性的暴行したときと同じ手口だった。

チャン・ユンギは女子高生を殺害する前、アルバイトの同僚だったA氏が自身の求愛を拒絶したため、自宅に侵入して性的暴行を加えた後、約13時間監禁していた。

その後、解放されたA氏はチャン・ユンギを警察に通報した。通報されたことを知ったチャン・ユンギはA氏を捜して街を徘徊していたところ、女子高生を見つけて尾行し、殺害した。

一次捜査を担当した警察は、チャン・ユンギがA氏に求愛を拒まれたため、八つ当たりの対象として女子高生を殺害したと判断し、量刑の下限が懲役5年である通常の殺人容疑を適用して送致していた。

検察はチャン・ユンギに対し、A氏に加えた強かん等傷害、殺人予備、監禁、ストーカー処罰法違反などの容疑も適用して起訴した。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

一方、亡くなった女子高生である故イ・チェウォンさんの両親は、娘の名前と顔を公開し、加害者への厳罰を求めた。

遺族は前日、イさんの肖像画を公開し、「人の命を救う職業を夢見、誰かを助けることが好きだった我が子を失い、家族の人生は完全に崩壊した」と苦しみを訴えた。

遺族はチャン・ユンギについて「いささかの同情も受ける資格のない犯罪者」とし、「司法が厳重な処罰を通じて正義が生きていることを示してほしい。裁判の過程で不当な減刑が行われるなら、故人と遺族に対する二度目の殺人も同然だ」と強調した。

さらに、「LED街路灯や高画質防犯カメラ、安心非常ベルの設置を拡大し、学生たちの下校時間帯のパトロールを強化すべきだ」とし、「チェウォンさんの犠牲が、青少年の安全網を改善するきっかけになることを願う」と伝えた。

（記事提供＝時事ジャーナル）