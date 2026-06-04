BOYNEXTDOOR・SUNGHO、顔に“リアル巨大蜘蛛”もすまし顔 ファン騒然「プロ意識高すぎ」「ソンホさんすげー…」
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが、4日までにグループの公式Xを更新。1st Studio Album『HOME』のビジュアル撮影のビハインド映像を公開した。
【動画あり】プロ意識高すぎ…顔に蜘蛛を這わせたBOYNEXTDOOR・SUNGHO
公式Xでは、蜘蛛の絵文字とともにビハインド動画を投稿。動画には、巨大蜘蛛がSUNGHOの顔、JAEHYUNの腕、TAESANの肩をはう様子が収められており、メンバーたちは動じることなく撮影を続けている。
この投稿には「めっちゃリスペクト」「わたしには絶対に無理」「動いてる…」「本物だったの…!?」「プロ意識高すぎる…」「蜘蛛顔につけてこれでいられるのやばい」「私だったら発狂してしまう」「ソンホさんすげー…」といった声が寄せられている。
【動画あり】プロ意識高すぎ…顔に蜘蛛を這わせたBOYNEXTDOOR・SUNGHO
公式Xでは、蜘蛛の絵文字とともにビハインド動画を投稿。動画には、巨大蜘蛛がSUNGHOの顔、JAEHYUNの腕、TAESANの肩をはう様子が収められており、メンバーたちは動じることなく撮影を続けている。
この投稿には「めっちゃリスペクト」「わたしには絶対に無理」「動いてる…」「本物だったの…!?」「プロ意識高すぎる…」「蜘蛛顔につけてこれでいられるのやばい」「私だったら発狂してしまう」「ソンホさんすげー…」といった声が寄せられている。