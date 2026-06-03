¡Ú¥íー¥È¥¸ー¥­¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥à·¿ÌÜÌô¡Û 6·î10Æü～ ½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§715±ß～

¡¡¥íー¥ÈÀ½Ìô¤Ï¡¢6·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥íー¥È¥¸ー¥­¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥à·¿ÌÜÌô¡×¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤ò¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ëRPG¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢¥­¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥à·¿¤ÎÌÜÌô¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥­¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥à¤Î´é¤ä²¦´§¤Ê¤ÉÆÃÄ§¤¬¤·¤Ã¤«¤êºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÌÜÌô¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤¬±ÇÁü¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÌÜÌôËÜÂÎ¤Î³¸¤Ë¤¢¤¿¤ë²¦´§¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÊÂ¤Ö¾ìÌÌ¤ä¡¢ËÜÂÎ¤Ë¥­¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥à¤Î´é¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¹ÔÄø¡¢È¢µÍ¤á¤µ¤ì¤Æ½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¥·ー¥ó¤Ê¤É³Æ¹©Äø¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Î°ìÉô¤Ï¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¸«±þ¤¨ËþºÜ¤Î±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤­¤ë¡£

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX