¥·¥ó¥É¥éー¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー»ö¸Î¤«¤é20Ç¯¡ÄÈâÊÄ¤Þ¤é¤º¾å¾º¤·ÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê16¡Ë¤¬»àË´¡¡¶È³¦¤¬´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö°ÂÁ´¤è¤ê¤â¶¥Áè¡×¤Î¹½Â¤
2006Ç¯6·î3Æü¸á¸å7»þ20Ê¬º¢¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Î¶è±Ä½»Âð¡Ö¥·¥Æ¥£¥Ï¥¤¥ÄÃÝ¼Ç¡×12³¬¤Ç¡¢Åö»þ16ºÐ¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¤¬¡¢¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤«¤é¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î¤«¤´¤¬¡¢Èâ¤¬³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÆÍÁ³¾å¾º¤·¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï¤«¤´¤Î¾²¤È¾è¹ß¸ý¤Î¾åÏÈ¤È¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤«¤é20Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
»ö¸Î¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î°ú¤¶â¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î¥Ö¥ìー¥¤Î°Û¾ïËàÌ×¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤À½½Ê¬¤Ê¸ü¤ß¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¥Ö¥ìー¥¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÊËà»¤ºà¡Ë¤¬¡¢µ¬Äê¤Î¸ü¤ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë¤Þ¤Ç»¤¤ê¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤´¤ò»ß¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ö¸ÎÄ´ºº¤ÎºÇ½é¤ÎÌä¤¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¸å¤ÎÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤¬¥Ö¥ìー¥¤½¤Î¤â¤Î¤Î·ç´Ù¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Ö¥ìー¥¤Î¾õÂÖ¤òÃ¯¤âÅ¬ÀÚ¤ËÇÄ°®¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
»ö¸Î¤«¤é20Ç¯¤òµ¡¤Ë¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î½êÍ¼Ô¡¦¥áー¥«ー¡¦ÅÀ¸¡Åù¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦ÊÝ¼é¶È¼Ô¤È¤¤¤¦»°¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¿¼¤¤¾ðÊó¤ÎÃÇÀä¤Î¹½Â¤¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¡ÊÅçºê´º¡¦¶áµ¦Âç³Ø¶µ¼ø¡Ê°ÂÁ´¿´Íý³Ø¡Ë¡Ë¡ÖÍ½ÁÛ¤è¤êÁá¤¯¡×¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿ËàÌ×
»ö¸Îµ¡¤ò´Þ¤à¥·¥Æ¥£¥Ï¥¤¥ÄÃÝ¼Ç¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ï¡¢¥¹¥¤¥¹¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¯¥·¥ó¥É¥éー¥¨¥ì¥Ùー¥¿¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¡ËÀ½¤Îµ¡¼ï¤Ç¡¢¥Ö¥ìー¥¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÅö»þ¤Î¹ñÆâÂç¼ê¥áー¥«ー¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÎÀâÌÀ¤Ï¾Ê¤¯¤¬¡¢ÀºÌ©¤ÊÄ´À°¤¬É¬Í×¤Ê¹½Â¤¤Ç¡¢Ä´À°¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¶¸¤¦¤È¥Ö¥ìー¥¤¬´°Á´¤Ë¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆ°¤Â³¤±¡¢¥Ö¥ìー¥¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬»¤¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦À¼Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ö¸Îµ¡¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¾õÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ö¥ìー¥¤¬´°Á´¤Ë¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤¬¾å²¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤º¤Ã¤È¥Ö¥ìー¥¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤¬»¤¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ôー¥É¤ÇËàÌ×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖÍ½ÁÛ³°¤ËÁá¤¤ËàÌ×¡×¤ò¡¢ÊÝ¼é¶È¼Ô¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
°ìÈÌÅª¤Ê¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î¥Ö¥ìー¥¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï»¤¤ê¸º¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¼é¤ÎºÝ¤Ë¤â¥Ñ¥Ã¥É¤Î¸ü¤ß¤ò¼ÂºÝ¤ËÂ¬¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤Ç¸«¤ÆÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ê¤é¡ÖÌäÂê¤Ê¤·¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤¬Åö»þ¤Î¼ÂÌ³¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤¬ºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¼éÅÀ¸¡¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤ò¼ÂÂ¬¤·¤Ê¤¤¤È´í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãí°ÕÅÀÅù¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤É¤ª¤ê¤ËÅÀ¸¡¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥ìー¥¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎËàÌ×¤Ë¤â¡¢Ä´À°¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤âµ¤¤Å¤±¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬»ö¸Îµ¡¤òÊÝ¼é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥¹¡¦¥¤ー¡¦¥·ー¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡¢SEC¼Ò¡Ë¤â¡¢¤½¤ÎÁ°Ç¯ÅÙ¤ËÊÝ¼é¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÅÅÎÏ¥µー¥Ó¥¹¤â¡¢¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤ÎÊÝ¼éÅÀ¸¡¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Î»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤¬¡Ö¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤ËÅö³ºµ¡¼ï¤ÎÀ©Æ°ÁõÃÖÅù¤Ë·¸¤ëÊÝ¼éÅÀ¸¡¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÄó¶¡°ÍÍê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤ä¡Ê½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹Á¶è¡Ë½»Âð¸ø¼Ò¤«¤éÊÝ¼éÅÀ¸¡¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾¼Ò¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë°ìÈÌÅª¤ÊÊÝ¼é¶ÈÌ³É¸½à»ÅÍÍ½ñ¤ä¡¢³Æ¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤ËºîÀ®¤·¤¿ÈÆÍÑ¤ÎÅÀ¸¡¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò»È¤Ã¤ÆÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÈÆÍÑ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥ìー¥¤ÎÆ°ºî¾õÂÖ¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¡×¡Ö¥Ö¥ìー¥¥·¥åー¡¢¥¢ー¥àµÚ¤Ó¥×¥é¥ó¥¸¥ãー¤Î°Û¾ï¤ÎÍÌµ¤òÅÀ¸¡¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ãê¾ÝÅª¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤³¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤É¤Î¿ôÃÍ¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ÏÊÝ¼é°÷¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÊÝ¼é°÷¤Ï¥Ö¥ìー¥¤òÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ö¸Î¤Î9ÆüÁ°¤Ë¤âSEC¼Ò¤¬ÅÀ¸¡¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤ÏÈ¯¸«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ï¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
¤³¤³¤ÇÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤¬Í¯¤¯¡£¥·¥ó¥É¥éー¼ÒÀ½¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤òÊÝ¼é¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¶¦Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
ÍýÍ³¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¶È³¦¤ÎÆÃ¼ì¤Ê»ö¾ð¤È¡¢¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¶È³¦¤Ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡¢¡Öµ¡³£¤òÇä¤ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊÝ¼é¤Ç²Ô¤°¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ï20Ç¯¤â30Ç¯¤â»È¤ï¤ì¤ëµ¡³£¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î´Ö¤º¤Ã¤ÈÄê´üÅª¤ÊÊÝ¼é¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£ÊÝ¼é¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÇä¾å¤Ï¡¢¿·µ¬ÈÎÇä¤Î²¿ÇÜ¤â¤ÎÍø±×¤ò¥áー¥«ー¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë»þ´ü¤«¤é¡¢¥áー¥«ー·ÏÎó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÎ©·Ï¤ÎÊÝ¼é²ñ¼Ò¤¬»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤·»Ï¤á¤ë¡£
Èà¤é¤Ï¡¢¥áー¥«ーÄ¾·Ï¤ÎÊÝ¼é¤è¤ê¤â°Â¤¤²Á³Ê¤ÇÆ±Åù¤ÎÊÝ¼é¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ·ÀÌó¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤ë¡£½êÍ¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¼éÎÁ¶â¤ÏËèÇ¯¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Â¤¯ºÑ¤à¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¥áー¥«ーÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«¼ÒÀ½¤Îµ¡³£¤ÎÊÝ¼é¤òÂ¾¼Ò¤Ë¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÍø±×¤ÎÁÓ¼º¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤Ï¡¢¼«¼ÒÀ½¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÎÊÝ¼é¤ËÉ¬Í×¤Êµ»½Ñ¾ðÊó――Àß·×¿Þ¡¢ÊÝ¼é¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¢Ä´À°ÃÍ¡¢ÀìÍÑ¹©¶ñ¡¢½ãÀµÉôÉÊ¤Ê¤É――¤ò¡¢ÆÈÎ©·ÏÊÝ¼é¶È¼Ô¤Ë¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¾ðÊó¤òÅÏ¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÆÈÎ©·Ï¶È¼Ô¤ÏÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ¼é¤¬¤Ç¤¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»»ÃÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÏÀ¤³¦Âè2°Ì¤Î¾º¹ßµ¡¥áー¥«ー¤Ç¡¢²¤ÊÆ¤Ç¤Ï²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤ÌÂç¼ê¤À¤¬¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¾õ¶·¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー»Ô¾ì¤Ï»°É©ÅÅµ¡¡¢ÆüÎ©¡¢Åì¼Ç¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÆâÂç¼ê¤ÎÅ´ÊÉ¤Î²ç¾ë¤Ç¡¢³°»ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤¤¹þ¤á¤Ê¤¤¡£1985Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤â¡¢Ä¹¤é¤¯¤³¤ÎÊÉ¤ËÁË¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÆ±¼Ò¤¬¼è¤Ã¤¿ÀïÎ¬¤¬¡¢¸ø¶¦»ö¶È¤ÎÆþ»¥¤ÇÄã²Á³Ê¤òÇä¤ê¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£1998Ç¯º¢¤«¤é¡¢´±¸øÄ£¸þ¤±¤Î°Æ·ï¤Ç²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¼õÃí¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òºÎ¤ë¡£ÀßÃÖ»þ¤Î²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¢¤È¤ÏÄ¹¤¤Ä¹¤¤ÊÝ¼é·ÀÌó¤¬Â³¤¡¢¤½¤³¤Ç°ÂÄêÅª¤Ë²Ô¤²¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÊÝ¼é¤Ç²Ô¤°¡×ÌÜÏÀ¸«¤¬¡¢ÆÈÎ©·Ï¶È¼Ô¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÀßÃÖ»þ¤Ë°Â¤¯¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢ÊÝ¼é¤òÂ¾¤Î¶È¼Ô¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤Î¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Ïº¬Äì¤«¤éÊø¤ì¤ë¡£¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«¼ÒÀ½¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÎÊÝ¼é¤òÂ¾¼Ò¤ËÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÀÚ¼Â¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÊÝ¼é¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÆÈÎ©·Ï¶È¼Ô¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢SEC¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£SEC¼Ò¤Ï1967Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¤ÎÆÈÎ©·ÏÊÝ¼é¶È¼Ô¤À¤¬¡¢ÆÈÎ©·Ï¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥áー¥«ー¤Ç¤â¤¢¤ëÆÈÎ©·Ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢SEC¼Ò¤ÏÃ±¤ËÊÝ¼é¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àß·×¤äÀ½Â¤¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¶¥¹ç¤·¤¦¤ëÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÊÝ¼é¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë――»ö¼Â¾å¤ÎÀß·×¾ðÊó――¤òÅÏ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢´ë¶ÈÈëÌ©¤ò¾¦ÇäÅ¨¤Ë¼êÅÏ¤¹¤ËÅù¤·¤¤¡£¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ò¤á¤°¤ëÆó¤Ä¤ÎÆþ»¥
¤³¤³¤Ç¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ò¤á¤°¤ëÆó¤Ä¤ÎÆþ»¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·À°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢·úÊª¤Î·úÀß»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÀßÃÖ¹©»ö¤ÎÆþ»¥¡×¤È¡¢ÀßÃÖ¸å¤ËËèÇ¯¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¿ôÇ¯¤´¤È¤Ë¡Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÊÝ¼é¶ÈÌ³¤ÎÆþ»¥¡×¤È¤¤¤¦¡¢À³Ê¤Î°Û¤Ê¤ëÆó¼ïÎà¤ÎÆþ»¥¤¬¤¢¤ë¡£
¥·¥Æ¥£¥Ï¥¤¥ÄÃÝ¼Ç¤Ï1994Ç¯¤ËÃå¹©¤·1998Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤¿¶è±Ä½»Âð¤Ç¡¢ÀßÃÖ¹©»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¥·¥ó¥É¥éー¼ÒÀ½¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤¬¸ø¶¦»ö¶È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¡£
·úÊª¤Î½×¹©¤«¤é2002Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÎÊÝ¼é¤Ï¤½¤Î¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤¬¿ï°Õ·ÀÌó¤Î·Á¤ÇÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀßÃÖ¤ÈÊÝ¼é¤ò¥áー¥«ー¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¦¡¢¶È³¦¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬2003Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢¹Á¶è½»Âð¸ø¼Ò¤ÏÊÝ¼é¶È¼Ô¤ÎÁªÄê¤ò»ØÌ¾¶¥ÁèÆþ»¥Êý¼°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£Ç¯ÅÙ¤´¤È¤ËºÇ¤â°Â¤¯ÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¶È¼Ô¤òÁª¤Ó¡¢Ç¯ÅÙ¹¹¿·¤ÇÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯Êý¼°¤Ç¤¢¤ë¡£
Æþ»¥¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¸ú²Ì¤Ï¡¢²Á³Ê¤Ë¤Ï¤Ã¤¤êÉ½¤ì¤¿¡£Ç¯ÅÙ¤´¤È¤Î·ÀÌó¶â³Û¤Î¿ä°Ü¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£2002Ç¯ÅÙ¡§¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¡¿Ìó446Ëü±ß 2003Ç¯ÅÙ¡§¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¡¿Ìó446Ëü±ß 2004Ç¯ÅÙ¡§¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¡¿Ìó364Ëü±ß 2005Ç¯ÅÙ¡§ÆüËÜÅÅÎÏ¥µー¥Ó¥¹¡¿Ìó163Ëü±ß 2006Ç¯ÅÙ¡§SEC¼Ò¡¿Ìó121Ëü±ß
Æþ»¥À©ÅÙ¤ÎÆ³ÆþÁ°¤Ï¥áー¥«ーÄ¾±Ä¤Î¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤¬Ìó446Ëü±ß¤ÇÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯¤Û¤É¤ÇÌó121Ëü±ß¡¢4Ê¬¤Î1¶á¤¤¿å½à¤Ë¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¼«¿È¤â¡¢2004Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¼«¼Ò¤Î²Á³Ê¤òÌó364Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈÎ©·Ï¶È¼Ô¤«¤é¤Î²Á³Ê¶¥Áè¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤³¤³¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀßÃÖ»þ¤Ë°Â¤¯¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤¢¤È¤ÎÄ¹¤¤ÊÝ¼é·ÀÌó¤Ç¡¢¼ý±×¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤¬¡¢¤½¤ÎÊÝ¼é¤¹¤éÆÈÎ©·Ï¶È¼Ô¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¼é¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤Þ¤ë¹½¿Þ¤À¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢½êÍ¼ÔÂ¦¤Ë¤â¹Í¤¨¤ë¤Ù¤ÌäÂê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Î»ö¸ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ï¡¢½»Âð¸ø¼Ò¤¬¡Ö»ØÌ¾¶¥ÁèÆþ»¥¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»ØÌ¾´ð½à¤È¤·¤ÆÅö³ºµ¡¼ï¤Ë·¸¤ë¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤ÎÊÝ¼éÅÀ¸¡¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½»Âð¸ø¼Ò¼«¿È¤â¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤ËÊÝ¼éÅÀ¸¡¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ÎÄó¶¡¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥·¥ó¥É¥éーµ¡¼ï¸ÇÍ¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æþ»¥Êý¼°¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¸ø¶¦Ä´Ã£¤Î¥³¥¹¥È´ÉÍý¤È¤·¤ÆÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖºÇ¤â°Â¤¤¶È¼Ô¤òÁª¤Ö¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°ÂÁ´¤ËÊÝ¼é¤Ç¤¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÄã¾ò·ï¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÏÀßÃÖ¤¹¤ì¤ÐÆ°¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊÝ¼é¤ÎÃæ¿È¤ÏÀìÌç²È¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¡¢½êÍ¼ÔÂ¦¤Î¶È³¦¤Ë¤âÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤Ï»°¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥ìー¥¤Î°Û¾ïËàÌ×¤Ï¡¢¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬ÊÝ¼é¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£ºá¤Ë¤ÏÌä¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸¶°ø¤ÏµæÌÀ¤¹¤ë
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤Î¸µ¼Ò°÷¤È¡¢SEC¼Ò¤Î¸µÌò°÷¤é¤¬¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»àºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¸å¤Ë¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿Á´°÷¤ÎÌµºá¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â©»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿°äÂ²¤¬¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿Â©»Ò¤ÎÌ¿¤ËÂÐ¤·¤ÆÃ¯¤âÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î´¶¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¡ÖÃ¯¤«°ì¿Í¤òÈ³¤¹¤ì¤Ð½ª¤ï¤ë¡×»ö¸Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥áー¥«ー¤â½êÍ¼Ô¤âÊÝ¼é¶È¼Ô¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¶È³¦¤Î´·¹Ô¤É¤ª¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤ÎÂÕËý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶È³¦¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤«¤é·º»öºÛÈ½¤ÏÌµºá¤Ç½ª¤ï¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢Ì±»öºÛÈ½¤Ç¤Ï2017Ç¯¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤¬¤«¤Ê¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡ÖÏÂ²ò´«¹ð¡×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÛÈ½½ê¤Î¡ÖÏÂ²ò´«¹ð¡×¤¬¼¨¤·¤¿¤â¤Î
ÏÂ²ò´«¹ð¤ÎÍ×»Ý¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¢¤ë――ºÛÈ½½ê¤¬¹Ô¤¦È½·è¤ÏÂ»³²Çå½þ¤ÎÍÌµ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¸¶¹ð¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇå½þ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÈ½·è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÏÂ²ò¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À²ò·è¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¡£
Ì±»öÁÊ¾Ù¤ÎÏÂ²ò´«¹ð¤Ë¡¢Çå½þ¶â¤ÎÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¶ñÂÎÅª¤ÊºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¤¢¤ë¡£»ö¸Î¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶âÁ¬¤ÇÀº»»¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÅÀ¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï²è´üÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿ÏÂ²ò¾ò¹à¤È¹Á¶è¤È¤Î³Ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¥·¥ó¥É¥éー¼Ò¤Ï¡¢¼«¼ÒÀ½¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÎÊÝ¼é¤ËÉ¬Í×¤Êµ»½Ñ¾ðÊó¤ò¡¢¤½¤Î¸åÊÝ¼é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ªー¥Á¥¹¼Ò¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¡£ SEC¼Ò¤Ï¡¢ÉÔ¶ñ¹çÈ¯À¸»þ¤Ë¼Ì¿¿¤È¼ÂÂ¬¥Çー¥¿ÉÕ¤¤Î¸Î¾ãÊó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢ÊÝ¼é°÷¤Ø¤Î·ÑÂ³¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡£ ¹Á¶è¤Ï¡¢ÊÝ¼é¶È¼Ô¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ë¡¢¥áー¥«ー¤ÎÊÝ¼é¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤Þ¤µ¤Ë»ö¸Î¤Î¹½Â¤¤òÎ¢ÊÖ¤·¤Ë½ñ¤¼Ì¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»°¼Ô¤Î·ä´Ö¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ö¾ðÊó¡×¤ò¡¢ÆóÅÙ¤ÈÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢ÏÂ²ò¤Î·Á¤Ç½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼º¤ï¤ì¤¿Ì¿¤¬°ä¤·¤¿¤â¤Î
¤³¤Î»ö¸Î¤È¡¢¤½¤ì¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿°äÂ²¡¦»Ù±ç¼Ô¡¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ò¼è¤ê´¬¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ï¤³¤Î20Ç¯¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¿·¤·¤¯ÀßÃÖ¤¹¤ë¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢Èâ¤¬³«¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤«¤´¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¼«Æ°Åª¤Ë»ß¤á¤ë°ÂÁ´ÁõÃÖ¤ÎÀßÃÖ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¡¢¥Ö¥ìー¥¤ÏÆó½Å²½¤µ¤ì¤¿¡£
¥áー¥«ー¤ÈÊÝ¼é¶È¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤ÎÊÝ¼éÅÀ¸¡¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¶¦Í¼ê½ç¤â¹ñ¤Î»Ø¿Ë¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¡¢¥áー¥«ー¤¬¾ðÊó¤òÆÈÀê¤·¤Æ°Ï¤¤¹þ¤à¹½Â¤¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÝ¼é¶È¼Ô¤ÎÂ¦¤â¡¢¥áー¥«ー¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤äºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶È¼ÔÁªÄê¤Î¾ò·ï¤È¤·¤ÆÉ¸½àÅª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¿¤À°Â¤¤¤À¤±¤Î¶È¼Ô¡×¤¬ÊÝ¼é¤òÀÁ¤±Éé¤¨¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¥Ï¥¤¥ÄÃÝ¼Ç¤Çµ¯¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢ÁêÅöÄøÅÙ¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ò°ÂÁ´¤ËÊÝ¼é¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼º¤ï¤ì¤¿Ì¿¤¬°ä¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡¢º£Æü¤â¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¾è¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£Åçºê´º
1976Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤ÆÇî»Î¡Ê¿Í´Ö²Ê³Ø¡Ë¼èÆÀ¡£Æ±Âç½õ¼ê¡¢½õ¶µ¡¢ËÉºÒ²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ½êÆÃÊÌ¸¦µæ°÷¡¢Ì¾¸Å²°Âç³ØÆÃÇ¤½Ú¶µ¼ø¡¢¶áµ¦Âç³Ø½Ú¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¡¢¶áµ¦Âç³Ø¶µ¼ø¡£¸µ¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¡£Á´¤Æ¤Î°ì¼ïÌÈµö¤ÈÂç·¿Æó¼ïÌÈµö¡¢¥¯¥ìー¥ó¤ä½Åµ¡¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£¿´Íý³Ø¤Ë¤è¤ë»ö¸ÎËÉ»ß¤äºÒ³²¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤¹¸¦µæ¼Ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¿´ÇÛ³Ø～ËÜÅö¤Î³ÎÎ¨¤È¤Ê¤¼¤º¤ì¤ë～¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡ËÅù¤¬¤¢¤ê¡¢³Ø½ÑÅªÃÎ¸«¤ò¸½¾ì¤Ø´Ô¸µ¤¹¤ë¼ÂÁ©¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー±þ±çPodcast¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¡£