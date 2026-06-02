6月1日、伊集院光が、月曜レギュラーを務める『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。自身の“激ヤセ”に言及し、話題を呼んでいる。

この日は、『はやく起きた朝は…』（フジテレビ系）でMCを務める森尾由美、磯野貴理子、松居直美の3人がゲスト出演。スタジオの面々とともに、同番組でおなじみである、不平・不満・愚痴をめぐり、トークが繰り広げられた。

伊集院は「ダイエットをしたら『らしくない』と言われた」という不満を吐露。「そのままだと『太り過ぎ』、ダイエットしたら『前のほうがよかった』っていう。がんばってるのに、なんて言ったらいいのかな……みたいな。どうしたらいいですか」と悩みを打ち明けた。

磯野は「でも、伊集院さんがやせたら、本当に病気かなって思うよね」とバッサリ。なぜやせようと思ったのか伊集院に尋ねると、「もうお年ごろだから。こんなに太ってる場合じゃねえなって。膝のほうからクレームがきた。『これ以上はまずいからな』って」と、体に悲鳴があがっていたことを明かしている。

「伊集院さんの“激ヤセ”ぶりが話題になったのは、2026年5月のことでした。ダウンタウンがプロデュースしている有料サブスク配信サービス『DOWNTOWN+』の公式Xで、伊集院さんのインタビュー動画が掲載されたのですが、そこに映った伊集院さんは、顔まわりがかなりほっそりした印象に。首筋もやせたようで、顔色も悪く見えたので、体調面を心配する声が多くあがっていました」（芸能担当記者）

実際、Xでは、『ぽかぽか』を観た視聴者から、伊集院の変化に驚く声が寄せられている。

《伊集院さん、ほんと痩せたね》

《ラジオでは毎週聞いてるので経緯は知っているけど、久しぶりに動く伊集院見たらめっちゃ痩せてるな》

だが体調が悪いわけではなく、あくまでダイエットに臨んだ結果が出てきているのだという。4月27日に放送されたラジオ番組『月曜JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力』（TBSラジオほか）では、人間ドックで「血糖値を気にしたほうがいい」とアドバイスされ、リアルタイムで血糖値を測定できるガジェットを購入したことを報告している。数値を管理する喜びに目覚め、「血糖値下げゲームが楽しすぎて、食べる気にならない」と、食事制限に精を出した結果、みごとにやせたと話していた。

「体重は20kg近く減少したそうで、目覚ましい結果が出ています。しかし5月11日放送のラジオ番組では『免疫とか体力が下がってるから、そんなに急激に体重を下げるのはダメ』と、医者に注意されたことも明かしていました。伊集院さんは、何ごともハマるととことんやりつくすタイプなので、血糖値ダイエットもほどほどにするよう、周囲が気にかけることも必要かもしれません」（前出・芸能担当記者）

伊集院らしい“やせ方”といったところか。