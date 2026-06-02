6月25日のヤクルト戦で阪神OBの林威助氏が来場

阪神は1日、甲子園で行われる6月25日のヤクルト戦で「台湾デー」を開催することを発表した。台湾出身のOB・林威助氏がゲストで来場することが決まり、「林威助、キターッ！」「懐かしすぎる」と大きな反響が寄せられている。

「〜阪神甲子園球場で台湾を楽しもう〜」をコンセプトに掲げるこのイベントでは、球場全体で様々な催しが予定されている。当日は台湾プロ野球チームのチアガールが来日し、球団公式チア「TigersGirls」との合同ダンスパフォーマンスを披露するほか、球場内売店では台湾グルメの限定販売なども実施され、スタンドを鮮やかに彩る。

林氏は台湾から柳川高へ留学し、近大を経て2002年のドラフト7巡目で阪神に入団。2007年にはシーズン15本塁打を記録するなどパンチ力のある打撃で勝負強さを発揮し、その端正な顔立ちも相まって絶大な人気を博した。

この報せを受け、SNS上では「うわーーーー！！待って待って林威助ーーー！！」「林威助、来るのアツすぎるやろ」「応援歌好きだったな〜」「阪神で一番好きな選手だった！」「林威助って、ずっとカッコいいよな」など、来場を楽しみにする虎党の声が並んだ。（Full-Count編集部）