気象庁の予想天気図に「台風のたまご＝熱帯低気圧」

台風６号が３日（水）にかけて本州南岸を進む予想ですが、気象庁の予想天気図に「熱帯低気圧」の予想が出てきました。熱帯低気圧は「台風のたまご」とも呼ばれ、「台風」に発達することがあるため動向に注意が必要です。

新たな台風のたまご＝熱帯低気圧はどこで発生するのか、気象庁の４日の予想天気図を詳しく見ていきます。

【予想天気図を見る】「熱帯低気圧」どこで発生

気象庁の４日（木）予想天気図で台湾の南西方向の位置に「熱帯低気圧＝台風のたまご」を表す「TD」が現れました。「TD」とは「TROPICAL DEPRESSION」の略で、日本語では「熱帯低気圧（最大風速34ノット未満）」の意味です。

最大風速34ノットとは最大風速17.2ｍを表し、この最大風速が17.2ｍ以上になれば「台風」になります。

続いて、雨・風シミュレーションでこの台風のたまご＝熱帯低気圧の進路を見ていきます。

「渦の動き」進路は？ 雨風シミュレーション３日（水）～７日（日）

３日（水）は「台風６号」が本州の南岸を進みます。

４日（木）は台湾の南西方向に「反時計回り」の「渦」が現れます。

５日（金）には本州は梅雨前線の影響で、西日本は雨になりそうです。

６日（土）になると「反時計回り」の「渦」は東シナ海に進んできそうです。

７日（日）になると「渦」は、九州から本州の南を進む予想です。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。台湾付近で予想される「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報「３日（水）から９日（火）」

週間予報を『各都道府県につき５都市』ずつ画像で掲載しています。

７日（日）以降は全国的に雨の予報です、立て続けに梅雨入りの発表があるかもしれません。

・