TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、2日午後3時31分に、暴風警報を神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区などに発表しました。

南部では、暴風に警戒してください。

【暴風（雪）警報（発表中）】
■神戸市東灘区
●暴風警報【発表】

■神戸市灘区
●暴風警報【発表】

■神戸市兵庫区
●暴風警報【発表】

■神戸市長田区
●暴風警報【発表】

■神戸市須磨区
●暴風警報【発表】

■神戸市垂水区
●暴風警報【発表】

■神戸市北区
●暴風警報【発表】

■神戸市中央区
●暴風警報【発表】

■神戸市西区
●暴風警報【発表】

■姫路市
●暴風警報【発表】

■尼崎市
●暴風警報【発表】

■明石市
●暴風警報【発表】

■西宮市
●暴風警報【発表】

■洲本市
●暴風警報【発表】

■芦屋市
●暴風警報【発表】

■伊丹市
●暴風警報【発表】

■相生市
●暴風警報【発表】

■豊岡市
●強風注意報

■加古川市
●暴風警報【発表】

■赤穂市
●暴風警報【発表】

■西脇市
●強風注意報

■宝塚市
●暴風警報【発表】

■三木市
●暴風警報【発表】

■高砂市
●暴風警報【発表】

■川西市
●暴風警報【発表】

■小野市
●暴風警報【発表】

■三田市
●暴風警報【発表】

■加西市
●暴風警報【発表】

■丹波篠山市
●強風注意報

■養父市
●強風注意報

■丹波市
●強風注意報

■南あわじ市
●暴風警報【発表】

■朝来市
●強風注意報

■淡路市
●暴風警報【発表】

■宍粟市
●強風注意報

■加東市
●暴風警報【発表】

■たつの市
●暴風警報【発表】

■猪名川町
●暴風警報【発表】

■多可町
●強風注意報

■稲美町
●暴風警報【発表】

■播磨町
●暴風警報【発表】

■市川町
●強風注意報

■福崎町
●強風注意報

■神河町
●強風注意報

■太子町
●暴風警報【発表】

■上郡町
●暴風警報【発表】

■佐用町
●強風注意報

■香美町
●強風注意報

■新温泉町
●強風注意報