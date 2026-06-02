【暴風警報】兵庫県・神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市兵庫区などに発表 15:31時点
気象台は、2日午後3時31分に、暴風警報を神戸市東灘区、神戸市灘区、神戸市兵庫区、神戸市長田区、神戸市須磨区などに発表しました。
南部では、暴風に警戒してください。
【暴風（雪）警報（発表中）】
■神戸市東灘区
●暴風警報【発表】
■神戸市灘区
●暴風警報【発表】
■神戸市兵庫区
●暴風警報【発表】
■神戸市長田区
●暴風警報【発表】
■神戸市須磨区
●暴風警報【発表】
■神戸市垂水区
●暴風警報【発表】
■神戸市北区
●暴風警報【発表】
■神戸市中央区
●暴風警報【発表】
■神戸市西区
●暴風警報【発表】
■姫路市
●暴風警報【発表】
■尼崎市
●暴風警報【発表】
■明石市
●暴風警報【発表】
■西宮市
●暴風警報【発表】
■洲本市
●暴風警報【発表】
■芦屋市
●暴風警報【発表】
■伊丹市
●暴風警報【発表】
■相生市
●暴風警報【発表】
■豊岡市
●強風注意報
■加古川市
●暴風警報【発表】
■赤穂市
●暴風警報【発表】
■西脇市
●強風注意報
■宝塚市
●暴風警報【発表】
■三木市
●暴風警報【発表】
■高砂市
●暴風警報【発表】
■川西市
●暴風警報【発表】
■小野市
●暴風警報【発表】
■三田市
●暴風警報【発表】
■加西市
●暴風警報【発表】
■丹波篠山市
●強風注意報
■養父市
●強風注意報
■丹波市
●強風注意報
■南あわじ市
●暴風警報【発表】
■朝来市
●強風注意報
■淡路市
●暴風警報【発表】
■宍粟市
●強風注意報
■加東市
●暴風警報【発表】
■たつの市
●暴風警報【発表】
■猪名川町
●暴風警報【発表】
■多可町
●強風注意報
■稲美町
●暴風警報【発表】
■播磨町
●暴風警報【発表】
■市川町
●強風注意報
■福崎町
●強風注意報
■神河町
●強風注意報
■太子町
●暴風警報【発表】
■上郡町
●暴風警報【発表】
■佐用町
●強風注意報
■香美町
●強風注意報
■新温泉町
●強風注意報