【ちいかわベーカリー】夏にぴったり！ 涼しげなクリアボトルのドリンクが登場
「ちいかわベーカリー」と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」において、ちいかわたちのボトルドリンクや新商品などが、2026年6月5日（金）から発売される。
＞＞＞ドリンクやTシャツ、トレーをチェック！（写真7点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
王冠キャップが可愛い、ちいかわたちのボトルドリンク、ちいかわにはパイン、ハチワレにはぶどう、うさぎにはりんごのドリンクが入っており、見た目も楽しい夏にぴったりの爽やかなドリンクだ。
友人や家族への夏のプレゼントにいかがでしょう。
軽くて持ち運びしやすいボトル本体は、学校・オフィスなど、あらゆるシーンでの水分補給にも活躍してくれる。
その他、人気のちいかわパン、ハチワレパン、うさぎパンがデザインされたTシャツや、新デザインのトレーなども登場する。
「ちいかわベーカリー」と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」限定の、涼しげな色合いが夏らしいクリアボトルや、新商品などこだわりのアイテムをゲットして、楽しい時間を過ごそう。
（C）nagano
＞＞＞ドリンクやTシャツ、トレーをチェック！（写真7点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
友人や家族への夏のプレゼントにいかがでしょう。
軽くて持ち運びしやすいボトル本体は、学校・オフィスなど、あらゆるシーンでの水分補給にも活躍してくれる。
その他、人気のちいかわパン、ハチワレパン、うさぎパンがデザインされたTシャツや、新デザインのトレーなども登場する。
「ちいかわベーカリー」と「ちいかわベーカリー ポップアップショップ」限定の、涼しげな色合いが夏らしいクリアボトルや、新商品などこだわりのアイテムをゲットして、楽しい時間を過ごそう。
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