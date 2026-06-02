【ロイヤルホスト】20％オフのスペシャルチケットはお得！合計25枚のクーポンが付いた″ファンブック″発売《店頭購入特典も》

ロイヤルホストは、2026年6月16日に初のファンブック「Royal Host ぴあ〜55周年記念ファンブック〜」を発売します。

お得なクーポンもたっぷり！

誕生から55周年を記念して発売される「Royal Host ぴあ〜55周年記念ファンブック〜」では、ロイヤルホストの歴史やサービス、空間へのこだわり、さらに人気メニューや過去メニューの紹介など、ロイホファンには嬉しい内容が満載。

また、ファンブックにはロイヤルホストで使えるお得なクーポンが合計25枚も封入されています。

しかも、ロイヤルホスト店頭で購入した人限定で、購入時の店内飲食の会計金額が10％オフになる特典もあります。

発売日は6月16日で、価格は1320円です。A4正寸のオールカラー72ページで読み応えもあります。

全国のロイヤルホスト（一部店舗を除く）や書店のほか、ネット書店でも発売。

ネット書店のAmazonや楽天ブックスで予約受付中です。

ファンブックには特典が盛りだくさん

・ロイヤルホスト店頭購入者限定特典！ 本誌購入時の店内飲食の会計10％オフ

「Royal Host ぴあ〜55周年記念ファンブック〜」に封入しているスペシャルチケット・クーポンとの併用はできません。

全国のロイヤルホスト店頭で、発売日から販売開始予定です。

店頭での販売数には限りがあります。販売状況などで予告なく店頭購入者限定特典を終了する場合があります。

・ロイヤルホストをもっと楽しめる3つの特典

【特典1：お会計20％オフチケット（1枚）＆10％オフチケット（4枚）】

会計金額から20％または10％オフになるスペシャルチケットは、1会計につき8人までが対象で、使用できるのは1枚のみです。

フードメニュークーポン、ドリンククーポンとの併用はできません。また、スペシャルチケット（20％オフまたは10％オフ）同士の使用はできません。

【特典2：フードメニュー220円引きクーポン（10枚）】

ハンバーグやステーキ、パスタなど、全時間帯の好きなフードメニューが220円引きで楽しめるクーポンです。

1品の価格が385円以上のフードメニューに使用できます。1枚につき1人1品に使用可能です。

1会計での利用枚数に制限はありません。

【特典3：ドリンク110円引きクーポン（10枚）】

ドリンクバー、ドリンクセット、ドリンク付きセット、ドリンク単品（フェアメニュードリンク・フェアメニュードリンクセットを含む）が110円引きになるクーポンです。

アルコール、ノンアルコールビール、おこさまドリンクバー、おこさまドリンクは対象外です。

1枚につき1人1品に使用可能です。1会計での利用枚数に制限はありません。

スペシャルチケット・クーポンの有効期限はすべて27年12月30日（木）まで。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部